Пашинян призвал все политические силы Армении к диалогу

Премьер Армении Никол Пашинян призвал всех своих оппонентов "немедленно прекратить акции неповиновения" и начать диалог с властями. Об этом из Еревана, где с утра продолжается политическое противостояние между главой правительства и Генштабом Вооруженных сил, где ранее потребовали его отставки, передает корреспондент ТАСС.

По словам Пашиняна, который вышел на площадь Республики и возглавил шествие своих сторонников по армянской столице, он готов выслушать даже представителей "самых радикально настроенных сил". При этом он назвал требование военных ничем иным, как "попыткой государственного переворота" и привал начальника Генштаба Оника Гаспаряна "добровольно" покинуть свой пост. "Ему не удастся поднять армию против народа. Я этого не позволю", - цитирует агентство Пашиняна. При этом он заявил, что будет считать президента республики Армена Саркисяна "примкнувшим" к перевороту, если глава государства не подпишет указ об увольнении Гаспаряна. Остальным военным Пашинян посоветовал вернуться к исполнению служебного долга.

По мнению Пашиняна, его собственную политическую судьбу должен решать только "народ Армении". В свою очередь, в Генштабе убеждены, что "премьер и правительство не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной ситуации". При этом в ведомстве не собираются применять силу для разрешения конфликта.