Пассажирские авиаперевозки выросли в январе

Российские авиакомпании перевезли по итогам января 2021 года 5,5 млн пассажиров, следует из данных Росавиации. К декабрю 2020 года, когда была перевезено 5,1 млн пассажиров, объемы выросли на 8%.

К показателям января 2020 года, когда еще не действовали ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, объем перевозок пассажиров составил 61,9%. В декабре 2020 года объемы перевозок к аналогичному периоду 2019 года составляли 57,5%.

Из числа крупнейших авиакомпаний самое заметное падение показателей произошло у "Аэрофлота". В январе 2021 года компания перевезла 1,04 млн пассажиров, что составляет 39,6% от показателей января 2020 года.

Заметно снизили показатели также авиакомпании "Роял Флайт" (19,2% к январю 2020 г.), "Азур эйр" (19,4%), "ЮТЭйр" (28,2%).

Лучшие показатели из первой пятерки у авиакомпании "Победа". Лоукостер перевез 928 тысяч пассажиров, 100,5% к показателям января 2020 года. Также улучшили показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года авиакомпании "Азимут" (120,2%), "Якутия" (159,1%), "Ижавиа" (114,2%), "Сибирская легкая авиация" (122,5%).