Песков назвал Бернса сбалансированным американцем

Кандидат на пост директора ЦРУ Уильям Бернс во время работы послом США в России не был "глупым ястребом" и очень хорошо понимал нашу страну. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В свою бытность здесь послом Бернс показал себя очень умелым дипломатом, заметил Песков. "Он очень хорошо разбирался в российских делах, понимал Россию, точки натяжения в наших двусторонних отношениях и никогда не был глупым ястребом. Он всегда был очень сбалансированным американцем, который защищал интересы своей страны, но при этом понимал важность диалога между Москвой и Вашингтоном", - заявил пресс-секретарь российского лидера.

На просьбу оценить заявление Бернса, что его седина - результат работы в России и взаимодействия с Владимиром Путиным, Песков сказал, что воздержится от комментариев по седым волосам, поскольку не силен в геронтологии.