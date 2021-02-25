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25.02.2021 13:03
Рубрика: Власть

Песков назвал ситуацию в Ереване внутренним делом Армении

Текст: Кира Латухина
Ситуация в Армении вызывает тревогу, но это внутреннее дело республики. Армения - важный и близкий союзник России на Кавказе, напомнил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Армении", - прокомментировал по просьбе журналистов обострение внутриполитической обстановки в республике Песков. "Это исключительно внутреннее дело Армении - нашего очень важного и близкого союзника на Кавказе", - сказал он.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна

"Мы призываем, естественно, всех к спокойствию", - заявил пресс-секретарь президента. "Конечно, полагаем, что ситуация должна оставаться в конституционном поле", - добавил он.

Напомним, что генштаб вооруженных сил Армении сегодня потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Пашинян сообщил, что после этих заявлений освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна.

У России и Армении очень тесные отношения, но Ереван важен и с точки зрения взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, заметил Песков. И конечно, сейчас стоит очень важная задача по дальнейшей реализации пунктов трехстороннего документа по урегулированию в Нагорном Карабахе, добавил он.

Пока контактов на высшем уровне не было, но при необходимости их можно оперативно организовать, заметил пресс-секретарь президента.

Просьбу прокомментировать заявление армянского премьера про "Искандеры" Песков оставил без комментариев, но констатировал, что российская техника неоднократно демонстрировала свою эффективность в самых различных точках мира.

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