Песков заявил об отсутствии разговоров в Кремле о переносе думских выборов

В кремлевской администрации не обсуждают возможный перенос выборов в Госдуму, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пескова попросили прокомментировать ситуацию в связи с высказыванием лидера ЛДПР Владимира Жириновского - что не исключен вариант досрочных выборов в Госдуму в начале лета​​.

"Мне, честно говоря, неизвестно о таких активных разговорах. Я слышал высказывание Владимира Вольфовича, но об активности разговоров мне ничего неизвестно, и в администрации таких разговоров не ведется", - заявил Песков.