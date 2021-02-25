Постояльцы дома престарелых в Литве заболели COVID-19 после вакцинации

После полной вакцинации всех постояльцев в доме-интернате в Литве зарегистрирована вспышка коронавируса. Речь идет о пансионате Лауксаргяй в Таурагском районе.

"Четырнадцать из пятнадцати инфицированных коронавирусом были привиты по полному графику вакцинации", - со ссылкой на пресс-релиз учреждения пишет РИА Новости.

Сообщается, что в пансионате организована дополнительная проверка процесса вакцинации. Ее проведут представители национального центра общественного здравоохранения Литвы. Специалистам предстоит выяснить, почему у людей не сформировался иммунитет к заболеванию после сделанных им прививок.