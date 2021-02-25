Постпредство РФ при ОБСЕ осудило разрушение советского мемориала в Латвии

Постоянное представительство России при ОБСЕ осудило осквернение памятника советским героям-освободителям в латвийском городе Екабпилс, которое произошло накануне.

"Осуждаем очередную выходку латышских националистов - разрушение памятника советским героям-освободителям ВМВ в латвийском г. Екабпилс. Призываем власти должным образом расследовать данный инцидент и привлечь виновных к ответственности", - говорится в сообщении постпредства, опубликованном в Twitter.

Как сообщают латвийские СМИ, вандалы с помощью трактора утащили пушку, установленную на пьедестале монумента. Это орудие являлось символической последней воинской почестью погибшим артиллеристам.

Возмущает также и то, что латвийский депутат Янис Иесалниекс чуть ли не с одобрением отнесся с действиям вандалов и даже назвал памятник в Екабпилсе незаконным. Однако историки напоминают о том, что данный монумент находится под защитой соглашения 1994 года между Правительствами двух стран по вопросам социальной защищенности военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвийской Республики. Согласно этому документу, латвийская сторона обязана обеспечивать сохранность и благоустройство этого памятника и военного захоронения.