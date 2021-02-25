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Рубрика: В мире

Премьер Иордании объявил о введении комендантского часа

На фоне роста числа инфицированных коронавирусом власти Иордании вновь вводят строгие ограничительные меры. Премьер-министр королевства Бишер аль-Хасауна распорядился возобновить с 25 февраля комендантский час, который будет действовать с 22:00 до 06:00.

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Он также объявил об увеличении денежных штрафов в отношении нарушителей масочного режима и социальной дистанции, пишет ТАСС. Наказание ждет и владельцев предприятий и торговых заведений, а также кафе и ресторанов за пренебрежение санитарно-эпидемиологическими нормами.

Министр здравоохранения Назир Обейдат объяснил такие меры необходимостью сдерживания распространения британского штамма коронавируса. По его словам, новая разновидность, завезенная в Иорданию в декабре прошлого года, "легче передается от человека к человеку".

По последним данным, общее число инфицированных в королевстве достигло 376,4 тысячи, скончались 4,6 тысячи человек.

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