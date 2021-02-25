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25.02.2021 14:03
Рубрика: В мире

Президент Эстонии потребовала во всех школах вести обучение на эстонском

Текст: Надежда Ермолаева

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что "соотечественники с другими культурными корнями" должны получать знания в школах с эстонским языком обучения.

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Тема школьного образования была поднята главой государства на торжественном заседании в честь 103-й годовщины независимости государства.

"Нам, эстонцам, нужна твердая уверенность, что со всеми ходившими здесь в школу мы можем говорить по-эстонски. Мы должны быть уверены, что у каждого осевшего здесь, независимо от того, приехал ли он давно или недавно, есть возможность и даже обязанность отправить своего ребенка в школу с эстонским языком обучения", - сказала Кальюлайд.

Таким образом, президент Эстонии дала "зеленый свет" началу реформы системы образования в республике и переводу ее на эстонский язык обучения. Буквально месяц назад партия Реформ и партия Центра договорились приступить к подготовке перевода школ на эстонский язык обучения. Начать они планируют с садиков и далее двигаться к гимназиям.

На настоящий момент дата перевода школ на эстонский язык обучения не объявлена. Предполагается, что два года уйдет на подготовку: переобучение учителей, печать учебных материалов. Следующие парламентские выборы будут в Эстонии в 2023 году. Видимо, после них и будет приниматься окончательное решение.

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