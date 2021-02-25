Президент Германии Штайнмайер призвал "не разрушать мосты с Россией"

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штаймайер выступил с приветственным словом на ежегодном заседании Восточного комитета немецкой экономики, которое на этот раз проходит в формате видеоконференции. Как передает портал RND, политик и бывший глава МИД ФРГ предостерег европейцев от "равнодушия, апатии и размежевания с Россией".

При этом Штайнмайер признал, что точек соприкосновения между двумя странами становится все меньше. Но, повторив критику официального Берлина в адрес Москвы, он все же выступил за сохранение диалога. "На этом сложном этапе мы должны быть осторожны, чтобы не разорвать все связи, - предупредил президент ФРГ. - За последние двадцать лет пошатнулось слишком много мостов между Западом и Востоком".

По его словам, "нынешняя кризисная ситуация вызывает серьезное беспокойство". "В настоящем мы переживаем сложные отношения. Но у нас было и прошлое. И нас ждет будущее. И за будущее мирной Европы мы несем ответственность с обеих сторон", - заключил Штайнмайер.