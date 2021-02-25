Прокуратура выявила массовые нарушения в сфере ЖКХ

В жилищно-коммунальной сфере по всей стране ведутся масштабные прокурорские проверки. Такое поручение дал своим подчиненным Генеральный прокурор Игорь Краснов.

Только за прошлый год прокуроры выявили около 350 тысяч нарушений закона в сфере ЖКХ. Как сообщили корреспонденту "РГ" в надзорном ведомстве, особое внимание прокуроры уделяли выполнению адресных программ капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья. Кроме того, прокуроры оперативно реагировали на все случаи нарушения порядка признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Как подчеркнули в Генпрокуратуре, отдельное внимание уделяется вопросам расселения граждан из непригодных строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока.

Так, благодаря вмешательству прокуроров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре было ликвидировано 987 сооружений, не приспособленных для проживания, а 450 семей в прошлом году получили благоустроенные квартиры. В Хабаровском крае по инициативе прокуратуры признаны аварийными 25 многоквартирных жилых домов, построенных в 1937-1951 годах и имеющих 100-процентный износ.

В Амурской области после вмешательства прокуроров активизировалась работа по расселению граждан из ветхих построек и бараков, возведенных еще при строительстве БАМа. В связи с этим для переселенцев были приобретены 92 квартиры на общую сумму более 150 млн рублей.

Выявляли и пресекали прокуроры случаи некачественного предоставления коммунальных услуг и незаконного взимания платы за поставленные энергоресурсы, в том числе со стороны гарантирующих поставщиков. К примеру, по инициативе прокуратуры Ярославля водоснабжающая организация пересчитала плату 108 тысячам потребителей на сумму более 3 млн рублей из-за отключений горячей воды во время ремонта.

В Саратовской области энергосбытовая компания пересчитала необоснованно выставленную задолженность в 5,7 млн рублей, которую насчитали жителям 52 многоквартирных домов. Кроме того, по материалам прокурорских проверок возбуждались уголовные дела по фактам незаконного вывода из сферы ЖКХ капиталов и ликвидного имущества. Например, в Чеченской Республике расследуется уголовное дело за хищения электроэнергии путем создания в абонентской базе двойных счетов. Ущерб от хищений превысил 90 млн рублей.

В Архангельской, Владимирской, Свердловской областях и других регионах прокуроры вмешивались во все случаи незаконного отключения воды, света, газа и тепла потребителям. Так, в Нижегородской области судом удовлетворены требования прокуратуры о снятии газоснабжающей организацией ограничений подачи газа в больницы и образовательные учреждения.

Прокуроры вмешивались во все случаи незаконного отключения воды, электричества, газа и тепла

В целом для устранения и предупреждения нарушений в сфере ЖКХ прокуроры внесли за год 115 тысяч представлений, предъявлено в суды 24 тысячи исков, объявлено 18 тысяч предостережений.

К административной и дисциплинарной ответственности привлечены около 100 тысяч лиц, по материалам проверок прокуроров возбуждено свыше 1 тысячи уголовных дел.