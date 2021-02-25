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Рубрика: Власть

Пушков объяснил, почему Запад не может отказаться от санкций против РФ

Сенатор Алексей Пушков. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Сенатор Алексей Пушков. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков объяснил, почему западные страны не могут отказаться от антироссийских санкций. Их отмена будет означать признание воссоединения России с Крымом, а также отказ поддерживать Киев. Однако сделать это Запад не может, поскольку слишком много ресурсов уже инвестировано в противостояние с Россией.

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Сложившая ситуация в международных отношениях не устраивает ни США с ЕС, которые не могут смириться с независимой российской политикой и ее ролью в мире, ни Россию, так как ограничительные меры сказываются на экономике, написал Пушков в своем Telegram-канале. При этом, отмечает политик, противоречия между коллективным Западом и Москвой уже "распространились на базовые ценности и приобретают цивилизационный характер".

Пушков сравнил такое положение дел с Гордиевым узлом, который одни умным ходом не разрубить. В сегодняшнем западном мире нет фигур, способных "пересмотреть устоявшуюся, но тупиковую парадигму", заключил сенатор.

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