Пушков объяснил, почему Запад не может отказаться от санкций против РФ

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков объяснил, почему западные страны не могут отказаться от антироссийских санкций. Их отмена будет означать признание воссоединения России с Крымом, а также отказ поддерживать Киев. Однако сделать это Запад не может, поскольку слишком много ресурсов уже инвестировано в противостояние с Россией.

Сложившая ситуация в международных отношениях не устраивает ни США с ЕС, которые не могут смириться с независимой российской политикой и ее ролью в мире, ни Россию, так как ограничительные меры сказываются на экономике, написал Пушков в своем Telegram-канале. При этом, отмечает политик, противоречия между коллективным Западом и Москвой уже "распространились на базовые ценности и приобретают цивилизационный характер".

Пушков сравнил такое положение дел с Гордиевым узлом, который одни умным ходом не разрубить. В сегодняшнем западном мире нет фигур, способных "пересмотреть устоявшуюся, но тупиковую парадигму", заключил сенатор.