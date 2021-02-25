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25.02.2021 14:53
Рубрика: Власть

Путин обсудил с Катыриным законодательное оформление семейного бизнеса

Текст: Кира Латухина
Работа по законодательному оформлению такого вида деятельности, как семейный бизнес, стала одной из тем встречи президента с главой Торгово-промышленной палаты в Кремле.
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Сергей Катырин назвал это спецпроектом. "Мы уже провели три всероссийских форума семейных бизнесов, съезжались семейные компании со всей страны. Сейчас мы работаем с правительством над тем, чтобы все-таки это как-то в законодательную форму облечь", - сообщил он.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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"Вы знаете, предложение депутатов Госдумы тоже есть на этот счет", - сказал президент. "В этом плане мы с ними совпадаем", - ответил собеседник и добавил, что, видимо, многие депутаты почерпнули информацию о семейном бизнесе как раз из устроенной ТПП презентации в Госдуме. "Мы свозили компании, представляли там ряд компаний с выставкой того, что они делают, - фотовыставкой, конечно, к сожалению, вживую все не представишь", - рассказал Катырин. Предприниматели встречались с депутатами, шло обсуждение - но это было еще в доковидное время, сказал он.

Глава ТПП предложил сделать такие встречи регулярными и сообщил, что есть семейный форум, на который ходят и депутаты, и чиновники - так, недавно принял участие первый вице-премьер Андрей Белоусов. "Надеюсь, что он для себя многие интересные вещи из того, что рассказывали семейные компании, вынес. И мы надеемся на то, что он нам будет помогать дальше продвигать этот проект, мы его считаем достаточно важным", - подчеркнул он.

"Еще раз хочу повторить, что хотели бы его облечь в законодательную форму, чтобы понятие семейного бизнеса было и все остальные вещи, которые касаются этого", - заявил Катырин.

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