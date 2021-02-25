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25.02.2021 14:46
Рубрика: Власть

Путин отметил роль Торгово-промышленной палаты в пандемию

Текст: Кира Латухина

Торгово-промышленная палата дала возможность предпринимателям эффективнее воспользоваться мерами поддержки в пандемию и помогла правительству получить обратную реакцию. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главой ТПП в Кремле.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"У нас есть такой "Бизнес-барометр" - это анонимный опрос предпринимателей", - сообщил Сергей Катырин. Было четыре этапа "Бизнес-барометра страны", организаторы получали обратную связь от предпринимателей по принимаемым мерам и сразу переправляли в министерства, ведомства, Госдуму, получали оттуда соответствующую реакцию.

"То есть вы помогли не только предпринимателям лучше понять и давали им возможность воспользоваться эффективно мерами поддержки, но и помогали правительству получить обратную реакцию от предпринимательского сообщества", - заметил Владимир Путин.

"Это была наша задача", - подтвердил Катырин.

Власть Работа власти Госуправление Президент Фонды, ассоциации и союзы Торгово-промышленная палата России

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