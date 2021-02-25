Путин отметил роль Торгово-промышленной палаты в пандемию

Торгово-промышленная палата дала возможность предпринимателям эффективнее воспользоваться мерами поддержки в пандемию и помогла правительству получить обратную реакцию. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главой ТПП в Кремле.

"У нас есть такой "Бизнес-барометр" - это анонимный опрос предпринимателей", - сообщил Сергей Катырин. Было четыре этапа "Бизнес-барометра страны", организаторы получали обратную связь от предпринимателей по принимаемым мерам и сразу переправляли в министерства, ведомства, Госдуму, получали оттуда соответствующую реакцию.

"То есть вы помогли не только предпринимателям лучше понять и давали им возможность воспользоваться эффективно мерами поддержки, но и помогали правительству получить обратную реакцию от предпринимательского сообщества", - заметил Владимир Путин.

"Это была наша задача", - подтвердил Катырин.