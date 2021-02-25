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25.02.2021 01:05
Рубрика: Спорт

"Реал" в большинстве обыграл "Аталанту" в матче Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян
Мадридский "Реал" стартовал в плей-офф Лиги чемпионов с победы: в первой встрече 1/8 финала испанский клуб обыграл на выезде "Аталанту" со счетом 1:0.
Фото: AFP/Tiziana FABI Фото: AFP/Tiziana FABI
Фото: AFP/Tiziana FABI

Переломным моментом в этом поединке стало удаление полузащитника "черно-синих" Ремо Фройлера на 17-й минуте за фол на Ферлане Менди. Интересно, что главный судья Тобиас Штилер не счел нужным посмотреть видеоповтор.

Фото: REUTERS
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Оставшись в меньшинстве, "Аталанта" прижалась к собственным воротам. При этом "Реал" хоть и больше владел мячом, но много моментов в атаке не создавал. В первом тайме запомнился разве что эпизод с Начо, когда защитник гостей пробил с нескольких метров выше.

Победу мадридцы вырвали уже на 86-й минуте благодаря голу Менди, которому ассистировал Лука Модрич. Полузащитник "Аталанты" и сборной России Алексей Миранчук на поле так и не вышел.

В параллельной встрече "Манчестер Сити" обыграл в Будапеште "Боруссию" из Менхенгладбаха со счетом 2:0: отличились Бернарду Силва и Габриэл Жезус. Ответный матч между этими командами, как и "Реала" с "Аталантой", состоится 16 марта.

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