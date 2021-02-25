Как изменилась ситуация на рынке труда в ЦФО на фоне пандемии и на какие профессии стоит ориентироваться выпускникам школ в 2021 году, выяснили эксперты крупнейшей в стране платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter. По просьбе "РГ" они проанализировали данные о кадровой обстановке в разных частях макрорегиона.

Куда кривая вывела

Крупные города Центрального округа отреагировали на локдаун и его последствия не одинаково. Если в Воронежской области количество вакансий, по данным сайта hh.ru, в целом по году осталось на уровне 2019-го, то в других регионах был отмечен существенный прирост. В Ивановской области предложений о работе оказалось на 15 процентов больше, чем годом ранее, в Калужской - на 16, в Смоленской - на 17.

"Ситуация с распространением коронавируса и введением ограничительных мер стала заметно влиять на рынок труда уже в конце марта. Динамика по числу вакансий ухудшилась, и эта тенденция сохранялась на протяжении всего периода самоизоляции. С конца мая наметилось оживление, наиболее активно компании размещали предложения о работе в июне. Прирост в указанных регионах составлял от 14 до 20 процентов. С осени спрос на кадры стал менее острым", - отметили в аналитической службе платформы.

Между тем соискатели не дремали. Количество размещенных на портале резюме превысило прошлогоднее на 10 процентов у воронежцев, калужан и смолян. В Ивановской области прирост оказался символическим: четыре процента. Традиционный всплеск интереса к смене работы пришелся на первый квартал, затем люди заняли выжидательную позицию, отложив поиски на более благоприятное для экономики время. Кто-то активизировался в июне и июле, но с августа осторожность вновь возобладала. Большинство тех, кто уже трудоустроен, держатся за своего работодателя.

В цене медики и юристы

Если посмотреть, как изменилась за год структура спроса на специалистов, то из четырех регионов, вошедших в наше импровизированное исследование, самые впечатляющие сдвиги пережила Калужская область.

Так, доля вакансий для медиков и фармацевтов в общем объеме предложений о работе по этому региону выросла в четыре раза. Эпидемия коронавируса, безусловно, внесла здесь свой вклад. Значительный (+96 и +84 процента) прирост дали вакансии в сфере безопасности и различные варианты для начинающих (студентов или тех, у кого нет опыта работы по выбранной профессии). Калужские компании более активно, чем в 2019-м, искали специалистов в строительстве, сервисе, закупках, логистике, а также менеджеров и руководителей. Оживились охотники за головами из сфер, наиболее пострадавших от локдауна: туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса. Спрос на продажников - казалось бы, востребованных в любое кризисное время - в Калуге, судя по статистике hh.ru, почти не изменился. Зато увеличилась доля вакансий для маркетологов, пиарщиков и юристов. В минус ушли такие профессиональные группы, как "Домашний персонал" (видимо, женщины на удаленке смогли отказаться от домработниц и нянь), "Консультирование", "Образование" и, как ни странно, "Информационные технологии".

В Воронежской области ищут программистов и инженеров-машиностроителей, в Иванове - специалистов легкой промышленности и врачей

На Смоленщине в структуре вакансий по итогам 2020 года выросла доля юристов и консультантов. Серьезно прибавилось работы для медиков, бухгалтеров и финансистов, домашнего персонала и студентов. Доля водителей, рабочих и специалистов индустрии гостеприимства почти не изменилась. Сократилась та часть регионального пирога вакансий, которую ранее занимали маркетологи, фитнес-тренеры, сотрудники салонов красоты и предприятий из сферы досуга.

В Ивановской области первое место по росту количества предложений о работе заняла профессиональная область "Автомобильный бизнес". На втором - "Безопасность", на третьем - "Медицина, фармацевтика". Заметно прибавилось вакансий для административного персонала, страховых агентов, людей без профессионального опыта и рабочих. Просели такие сферы, как "Развлечения", "Наука, образование" и "Транспорт, логистика".

Отраслевой расклад в Воронежской области также претерпел изменения, но не столь сильные, как в других регионах ЦФО. Доли тех или иных профессиональных сфер росли или сжимались уже не в разы. В топ-3 по динамике вошли такие области, как "Добыча сырья", "Автомобильный бизнес" и "Административный персонал". Расширился выбор вакансий для кадровиков, медиков, айтишников, специалистов по производству и перевозкам.

Рабочий персонал в дефиците во всех регионах, при этом стоит иметь в виду, что в эту категорию попадают не только грузчики и слесари, но и, например, кадры для предприятий АПК. Особенно нужны такие сотрудники в Черноземье, где реализуется много аграрных инвестпроектов.

Торг везде уместен

В пятерке наиболее востребованных профессиональных областей мы выделили те специализации, по которым в регионах больше всего вакансий. Результаты исследования отражают развитие местных экономик. Так, на всех выбранных территориях активно искали разного рода продавцов, в первую очередь - в рознице. Охотно набирают также менеджеров по работе с клиентами, специалистов по прямым и телефонным продажам, дистрибьюторов и торгпредов. Для таких должностей характерна текучка кадров, и необычные обстоятельства коронакризиса на ситуацию повлияли мало.

В Воронежской области, где сосредоточено много IT-компаний, довольно высокие места в топе заняли программисты и разработчики. Все еще заметную роль здесь играют предприятия машиностроения, отсюда спрос на инженеров и рабочих соответствующего профиля.

Для Иванова и окрестных городов актуальны специалисты легкой - в особенности текстильной - промышленности. Но еще более востребованы в этом регионе, судя по базе HeadHunter, врачи (лечащие и эксперты), фельдшеры и медсестры.

Велик спрос на лечащих врачей и в Калужской области. В регионе успешно развивается логистика, отсюда в топ-20 такие профессии, как комплектовщик, рабочий склада и водитель. В связи с развитием промышленных предприятий востребованы операторы станков, токари, фрезеровщики, слесари и наладчики оборудования. На Смоленщине доля предложений для людей без опыта и тех, кто готов работать на конвейере (укладывать и упаковывать различные товары), еще выше. Нужны здесь также хорошие сварщики и токари.

Тем временем

В Ивановской области пытаются ускорить подготовку специалистов для машиностроения и текстильной промышленности. Диалог между предприятиями и колледжами налажен, но оперативно перестраивать систему образования под нужды конкретных проектов пока не удается. Так, в начале февраля на заседании регионального бизнес-клуба было отмечено, что надо увеличить прием в колледжи по профессиям, востребованным в машиностроении, до 315 мест, а в легкой промышленности добавить еще 350 студентов. Однако план на текущий год уже утвержден, обновление контрольных цифр приема возможно с 2022-го. Губернатор Станислав Воскресенский призвал подчиненных изучить ситуацию - возможно, есть правовые способы расширить набор уже этим летом. Вместе с тем развивать подготовку специалистов в ссузах мешает устаревшее оборудование. Так, трикотажные фабрики вынуждены организовывать краткосрочные курсы на своей базе. В перспективе запустить полноценную образовательную программу по данному профилю предполагается в колледжах в Кинешме, Фурманове и Родниках, где сконцентрировано производство трикотажа. Но закупить дорогостоящие станки за счет регионального бюджета пока невозможно. Ивановская область будет участвовать в конкурсах на федеральное софинансирование, заверила заместитель председателя правительства Людмила Дмитриева.