Наша страна сделала серьезные шаги на пути к тому, чтобы самостоятельно обеспечивать население свежими овощами круглый год. Речь прежде всего о развитии тепличного направления.

Общий объем потребления овощей закрытого грунта в РФ составляет около 2,1 миллиона тонн. Около половины приходится на томаты, 40 процентов - на огурцы, оставшуюся долю составляют салаты и прочая продукция. При этом внутреннее производство по огурцам уже покрывает 90 процентов от потребления, томатов - 56, зелени и всего остального - 12.

Среди успешных масштабных проектов в Центральном округе можно назвать комплексы, построенные в Людиновском районе Калужской области (более 100 гектаров теплиц) и в Луховицком районе Подмосковья (более 55 гектаров теплиц, включая те, что введут в эксплуатацию в 2021-м). Но рынок в ЦФО нельзя рассматривать отдельно от других регионов, поскольку в округе реализуется и продукция, произведенная за его пределами. Поэтому, говоря о реализации тепличных проектов в Центральной России, следует оценивать конкурентоспособность производства на данной территории по сравнению с другими.

Для круглогодичного выращивания в ЦФО тепличных овощей, прежде всего огурцов, томатов и салата, недостаточно естественной солнечной радиации. Требуется интенсивное искусственное досвечивание растений осенью, зимой и весной. В этот период в себестоимости продукции наибольшую часть занимает электроэнергия, и овощи из теплиц ЦФО получаются изначально дороже, чем выращенные южнее, где солнечного света больше.

Новые проекты в ЦФО могут быть привлекательны за счет местных субсидий

Принимая во внимание действующие тарифы на энергоресурсы, по экономике производства в настоящее время более выгодно строительство теплиц в южных регионах РФ. Новые проекты в ЦФО могут быть привлекательны с учетом региональных субсидий.

Вместе с тем надо иметь в виду, что тепличные комплексы, построенные в предыдущие инвестиционные циклы, менее эффективны, чем зарубежные аналоги. Причиной тому служит технологическое отставание. Для большинства тепличных комплексов в России актуально внедрение инноваций, обеспечивающих в том числе и снижение энергоемкости производства. Так, использование передовой и экологически устойчивой технологии UltraClima позволяет сократить сроки окупаемости проекта в два раза.

Существенным фактором, влияющим на эффективность тепличного бизнеса, является нехватка квалифицированных кадров, специалистов по защите растений и агрономии.

Общий потенциал импортозамещения в сегменте овощей закрытого грунта составляет около 800 тысяч тонн. В целом рынок огурцов характеризуется как насыщенный внутренним производством. Однако потенциал импортозамещения сохраняется в других сегментах - выращивании томатов, салата и прочей тепличной продукции.

По мере насыщения рынка томатами и огурцами перспективным направлением для повышения рентабельности тепличных комплексов станет продуктовая диверсификация, то есть развитие производства салата, перцев, баклажанов и кабачков. Возможно расширение ассортимента продукции, выпускаемой тепличными хозяйствами, за счет ягод и цветов. Но необходимым условием для этого будет выравнивание уровней господдержки между аграриями и производителями цветов.