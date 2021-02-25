В регионах вводят меры поддержки для предпринимателей, работающих в рамках специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". Чем они помогут самозанятым?

Калужская область - один из пилотных регионов, в которых налог на профессиональный доход был введен еще в 2019-м. В Тульской области соответствующие региональные законы начали действовать с 1 июля прошлого года. Для одних предпринимателей минувший год ничем особо не отличался от предыдущего, другие, не выдержав испытаний, вновь ушли в тень, а кто-то замечает, что жизнь налаживается и начинает входить в привычное русло.

Тренд сезона

В Тульской области самозанятые с 1 марта 2021 года смогут получать региональные субсидии. Такая мера поддержки предпринимателей, работающих по специальному налоговому режиму "Налог на профессиональный доход" (НПД), введена в регионе впервые. Речь о компенсации доходов, недополученных из-за ограничений по коронавирусу. Самозанятые наряду с индивидуальными предпринимателями могут рассчитывать на сумму до 100 тысяч рублей: размер будет рассчитываться из среднемесячного дохода за сентябрь - ноябрь 2020 года.

- В области был принят ряд законов, и теперь самозанятые тоже могут получить до 100 тысяч рублей. Планируем запустить такую субсидию уже в марте. Деньги на это есть, - пояснил председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов.

По состоянию на 1 февраля на территории области зарегистрировано 14683 самозанятых. Впрочем, переходить на НПД некоторые жители области, работающие в других регионах, начали задолго до введения закона о самозанятых на тульской земле. Любопытна динамика выхода из тени этой гаражной экономики. Как пояснил корреспонденту "РГ" заместитель руководителя УФНС по Тульской области Евгений Кожаков, уже в 2019 году более двух тысяч туляков, работающих в других регионах (в соседней Калуге, Москве или Подмосковье), зарегистрировались в качестве самозанятых. Примерно столько же, несмотря на коронавирусные ограничения, - за первое полугодие 2020-го. А после вступления в силу соответствующего регионального закона во второй половине года самозанятыми стали 8720 жителей Тульской области. Причем эта тенденция сохраняется. Так, за первые два месяца этого года в качестве плательщика НПД зарегистрировались 1535 человек.

Говорить о том, что всем вдруг захотелось платить налоги, пожалуй, не стоит. Хотя такой момент, конечно, присутствует: всегда есть риск, что кто-то из клиентов поинтересуется легальностью бизнеса, а НПД - всего четыре процента (шесть - при работе с юридическими лицами), и их уплата предельно упрощена. Кому-то потребовалось легализовать доходы, чтобы получить кредит, кому-то - для работы с заказчиками-организациями, некоторым просто понадобилась справка о доходах.

Полет нормальный

В Калужской области, которая стала пилотным регионом по введению НПД, путь от "зачем мне это надо" до "это выгодно" потребовал немало времени. По словам замминистра регионального Министерства экономического развития Анны Королевой, предприниматели раскачивались долго, с осторожностью подходя к новому налоговому режиму.

В Тульской области самозанятые наряду с индивидуальными предпринимателями могут рассчитывать на субсидию до 100 тысяч рублей

- Первый год оказался очень сложным. Планировали, что новый налоговый режим может заинтересовать порядка 14 тысяч человек, реально же было около половины. Но с приходом ковида преимущества этого режима стали очевидны, и в прошлом году число самозанятых резко выросло. Сейчас их зарегистрировано около 20 тысяч, - заметила Анна Королева.

Малый бизнес, работающий в сфере услуг, в минувшем году оказался в очень непростой ситуации. При этом стали очевидны выгоды нового налогового режима. В самозанятые стали переходить индивидуальные предприниматели, у которых нет наемных работников: в условиях жесткой экономии переход на НПД и снижение налоговых выплат оказалось удачным выбором.

- Когда самозанятым стали еще и льготы давать, активность заметно повысилась, - поделилась наблюдениями Анна Королева.

В Калужской области в прошлом году помимо федеральных выплат самозанятым (возврат уплаченных налогов за 2019 год) были приняты региональные льготы. В частности, предприниматели получили право на единовременную выплату - возврат уплаченного налога на профессиональный доход с 1 января по 31 марта 2020 года.

- Сейчас ковидная поддержка прекращена. Теперь предпринимателям предоставляют льготы и микрозаймы, - пояснила замминистра экономразвития Калужской области.

Слово мастерам

Калужанин Лев Макаров - "домашний мастер". В свое время он зарегистрировался в качестве самозанятого и уверен, что для него альтернативы этому нет. По его словам, с ИП много мороки, а с НПД проще: есть официальная регистрация, не существует никаких проблем с расчетами. Очень порадовал его механизм возврата налогов. Минувший год провальным для него не стал,

- Коронавирус есть или нет, а у людей всегда что-то ломается, а я помогаю все наладить, - поясняет Лев Алексеевич.

А вот у его землячки Натальи Соколовой минувший год выдался очень сложным, да и сейчас ситуация хоть и улучшается, но не так быстро, как хотелось бы. Два года назад она открыла маникюрный кабинет. Пояснила, что могла бы работать и неофициально: есть постоянные клиенты. Но "надо, чтоб без претензий, чтоб не оглядываться". До пандемии все был хорошо: расчет с клиентами по безналу, налог необременительный, а когда понадобилась справка о доходах для получения шенгенской визы, достаточно было одного нажатия кнопки. Но в прошлом году "случился ковид".

- Конечно, в марте все просели. Многие клиенты ушли, поскольку потеряли заработки. Другие работали на удаленке, а дома можно и без маникюра обойтись. Было очень тяжело. Надеялась на лето, но и летом лучше не стало. Обычно в отпускной период люди едут отдыхать - перед поездкой и после приводят себя в порядок. В прошлом году путешествий не было, а на дачах можно и без красивых ногтей обойтись. Так трудно не было, даже когда только начинала бизнес, - рассказала Наталья. - Даже начала копаться в себе: может, что не так делаю...

По ее словам, очень помогла господдержка: когда 1 июня на счет вдруг поступили деньги, это вызвало "приятное удивление". Наталья не ожидала, что все уплаченные налоги за 2019 год и первый квартал 2020-го действительно вернут. Осенью клиенты стали несколько вновь "вспомнили о себе" и обратились к услугам мастера маникюра. Но тут она сама заболела...

- Проболела весь октябрь. Клиенты рассосались, кто-то нашел другого мастера. Лишь к Новому году немного встрепенулась, - вздыхает мастер. Сейчас, по ее словам, жизнь начинает налаживаться.

- Люди привыкли к нынешним реалиям и начинают возвращаться к прежним привычкам. Мы же сразу видим, что происходит: подняли людям зарплаты - у нас больше клиентов, нет работы - и у нас тоже ее нет, - поделилась жизненным опытом Наталья Соколова.