До +4 прогреется воздух в Москве 25 февраля

Предстоящим днем столичный регион будет находиться во власти атлантического циклона. Теплые фронты прогреют воздух впервые с начала зимы до +4 градусов. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, местами будут идти осадки, в первой половине дня в виде снега, затем начнется дождь. Атмосферное давление еще понизится и в середине дня составит 747 мм рт ст. Температура воздуха повысится, и в послеполуденные часы в Москве будет до +2..+4, по области -1..+4 градуса. Относительная влажность воздуха составит около 80%. К вечеру столбик термометра не опустится ниже 0 градусов.

Простоит теплая погода до воскресенья включительно. Затем снова ожидаются морозы.