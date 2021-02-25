Еще несколько лет назад львиную долю грибов на российский продовольственный рынок привозили из-за рубежа. Польские и китайские производители обеспечивали россиян собственным продуктом, и потребители полностью зависели не только от их эффективности, но и от финансовых ожиданий. Буквально за несколько лет ситуация в корне изменилась: только в Черноземье появилось несколько новых грибных производств, и, как ни странно, пандемия только помогла развитию этого сегмента рынка и смежных с ним отраслей.

Курские всходы

Когда в 2016 году под Курском компания "Грибная радуга" открывала первую очередь комплекса по производству шампиньонов, никто не мог предположить, что этот проект за пять лет сможет обеспечить пятую часть российского рынка грибов. Бизнес, перебравшийся в Черноземье из Донецка из-за известных событий, по мнению многих скептиков, должен был занять собственную нишу, однако прирастать не так быстро в совсем нетепличных для него условиях.

Жесткая конкуренция с зарубежными поставщиками грибов, практически тотальная зависимость от импортного оборудования и технологий, бесконечные валютные колебания, а также отсутствие должной системы подготовки кадров для такого тонкого производства - все это называли в числе самых главных барьеров для развития отрасли. Однако курский грибной комплекс вырос очень быстро. После первой очереди не заставили себя ждать вторая, третья, а теперь и четвертая. И сегодня предприятие производит до 30 тысяч тонн шампиньонов в год. За последние три года объем инвестиций в производство превысил девять миллиардов рублей, почти треть из них вложили в минувшем году.

Соучредитель компании Олег Логвинов отмечает, что, несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19 и сопутствующие ей экономические сложности, в минувшем году курская фабрика шампиньонов смогла увеличить как производственные, так и финансовые показатели.

- Мы это сделали, несмотря на экономический спад, волатильность рубля, рост затрат, периодическую нехватку персонала, а также существенное сокращение доходов основной части потребителей, - отмечает Олег Логвинов.

Тот факт, что рынок грибов пока далеко не насыщен отечественным продуктом, стимулирует инвестиции в отрасль. Под Белгородом комплекс по производству шампиньонов "Грибы Белогорья" начали строить в 2019 году, вложив в первую очередь 380 миллионов рублей. После производство расширили, инвестировав еще 250 миллионов. Теперь компания должна не просто выйти на проектную мощность в 2,5 тысячи тонн, но и совсем скоро начать строительство следующей очереди предприятия.

- Сейчас у нас работает 12 камер, - рассказывает представитель предприятия Андрей Морев. - И будет построено еще столько же. Грибоводство - очень перспективное направление, и наши инвесторы это понимают. К тому же сейчас стало гораздо проще возводить новые корпуса, приобретать субстрат. Все это можно купить у нас, в России, - быстрее и дешевле, чем раньше.

О расширении производства недавно объявила и компания "Воронежский шампиньон". Сейчас на ее площадках (под этим брендом они действуют в Воронежской области и Краснодарском крае) выпускают по 12 тысяч тонн грибов в год плюс 36 тысяч тонн компоста. И останавливаться на достигнутом не собираются. Планы амбициозные: занять пятую часть российского рынка.

Все свое

Значительная часть оборудования на белгородской фабрике - российского производства, и ее представители отмечают, что даже в период всеобщего локдауна никто из инвесторов не волновался по поводу поставок.

Самым главным фактором для успешного бизнеса эксперты называют вертикально интегрированное производство

- Если бы задолго до вспышки коронавируса было принято решение о покупке материалов и технологического оборудования за рубежом, мы не знаем, росли бы у нас сейчас шампиньоны в новых шести камерах или нет, - говорит Андрей Морев. - А так строительные материалы для возведения корпусов приобретались в Белгородской области, системы климат-контроля - у российских производителей. Субстрат закупаем в разных регионах, но тоже неподалеку, а в перспективе хотим производить собственный.

К слову, именно вертикально интегрированное производство Олег Логвинов и называет самым главным фактором для успешного грибного бизнеса. Субстрат курские производители изначально начали делать сами, ведь сырье для него - доступные в аграрном регионе отходы животноводческого комплекса и мел. В специальных камерах это все подготавливается для дальнейшего выращивания грибов, обогащается мицелием. А потом своеобразный пирог из субстрата помещается уже в тепличные для него условия.

Андрей Морев отмечает, что договоренность о сырье для компоста уже есть с ведущими птицеводческими предприятиями в Белгородской области, они такому сотрудничеству только рады. Ведь сейчас сами агрохолдинги перерабатывают отходы животноводства в удобрение для собственных полей, но излишки все же есть. Морев отмечает, что собственное производство субстрата позволит компании еще и самостоятельно выбирать мицелий.

- Сейчас российские производители используют французский, американский, китайский мицелий, - говорит он. - И если раньше отрасль зависела от иностранных поставщиков, то уже сейчас и в нашей стране есть свои производители. Будет свой субстрат - мы выберем, чем его обогащать.

Кроме того, на уже отработанный компост белгородской грибной фабрики тоже есть покупатели. Земледельцы называют его прекрасным удобрением, и сейчас и курский, и белгородский производители поставляют уже собственные отходы растениеводческим хозяйствам.

Шарик на ножке

Сотрудницы белгородского грибоводческого предприятия называют камеры, где растут грибы, местом вечной погожей осени. Кадровый вопрос, пожалуй, единственный, который пока не без труда решают в отрасли.

У каждой сотрудницы - свой участок, и она должна понимать, какой гриб срезать, чтобы дать возможность расти другим

- При комфортной температуре и влажности шампиньон растет по миллиметру в час, - рассказывает технолог по выращиванию грибов белгородского предприятия Василий Яджак. - Не успела сотрудница пройти в один конец теплицы и нарезать грибов по пути, как уже надо возвращаться. Но это при том условии, если она правильно понимает все принципы роста шампиньонов.

Так вышло, что и курская, и белгородская компании самостоятельно обучают команду людей, которые работают в теплицах. У каждой сотрудницы - свой участок, и она должна понимать, какой гриб срезать, чтобы дать возможность расти другим рядом с ним. Если бездумно собирать шампиньоны, которые просто выросли больше остальных, то легко нанести урон и предприятию, и собственным финансам. Заработная плата на производстве грибов целиком и полностью зависит от собранных объемов.

- Это не так легко, как кажется, но и очень интересно, - делится впечатлениями от работы белгородка Светлана Дзвинык. - Мы уже привыкли и поняли, как собирать грибы так, чтобы их становилось все больше и больше. Но это мы трудимся - и нам нравится, а есть люди, которые не выдерживают такой монотонной и однообразной работы, уходят.

Пандемия для предприятий оказалась опаснее, чем можно было предполагать. Василий Яджак отмечает, что болеть сотрудникам грибоводческого цеха никак нельзя.

- Если гриб перерастет, его круглая шляпка раскроется, он никому не будет нужен на рынке, - напоминает он. - Поэтому, когда у нас заболела часть коллектива, те, кто был здоров, взяли на себя их обязанности и по мере сил трудились: шампиньоны ждать не будут. Иначе пришлось бы попросту выбросить грибы.

Костяк коллектива на необычном производстве, как отмечают сами грибоводы, складывается надолго. Эти люди знают не только особенности шампиньонов, но и массу всевозможных рецептов их приготовления. Главное - купить свежий белоснежный гриб.

Тем временем

В Тамбовской области производством грибов занялся фермер из Жердевского района Александр Плужников. На создание хозяйства он получил грант по программе "Агростартап" - три миллиона рублей. В минувшем году удалось вырастить семь с лишним тонн грибов. Продажи шли через магазины на Тамбовщине и в соседних регионах. Плужников планирует наладить производство компоста, чтобы увеличить мощность фермы и снизить себестоимость продукции. В 2020-м из тамбовского бюджета выделили еще один грант на грибной проект. В администрации области надеются, что отрасль будет активно развиваться, тем более что с 1 января для производителей шампиньонов и вешенок обнулен налог на прибыль.