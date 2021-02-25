Как работает санитарная авиация в Москве

На северо-востоке столицы при ГКБ №20 им. Ерамишанцева начали дежурить санитарные вертолеты Московского авиационного центра. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе департамента ГО, ЧС и ПБ Москвы.

На территории ГКБ №20 имени А.К. Ерамишанцева есть вертолетная площадка, диспетчерский пункт и необходимое оборудование для выполнения полетов. Пока вертолеты будут дежурить в дневные часы, отправляясь по заявке Научно-практического центра экстренной медицинской помощи в любую точку города.

Как рассказал директор ГКУ "МАЦ" Кирилл Святенко, сейчас санитарные вертолеты дежурят при трех больницах города. Кроме новой ГКБ №20, дежурит санитарная авиация круглосуточно при ГКБ им. С.С. Юдина на юге столицы и днем - при детской городской клинической больнице им. З.А. Башляевой в СЗАО.

"Вылетая по вызову Центра экстренной медицинской помощи, экипажи доставляют пострадавших в лечебные учреждения столицы в течение 10-15 минут, в зависимости от дальности полета. Это позволяет врачам уложиться в "золотой час", когда шансы на полное выздоровление максимально высокие, - сказал Святенко.

Кстати, с начала года санитарные вертолеты 16 раз вызывали для медико-санитарной эвакуации пострадавших с мест ДТП и других происшествий. В прошлом году экипажи санитарных вертолетов осуществили 294 вылета и доставили в лечебные учреждения столицы 265 человек.