Кибергорода и космос: На ВДНХ стартовал новый сезон проекта "Знание"

Главная выставка страны начинает новый сезон образовательной программы "Знание. ВДНХ". Участники проекта смогут послушать лекции о культуре, искусстве, истории, дизайне, интернет-технологиям, пройти мастер-классы, посмотреть спектакли, присоединиться к творческим встречам.

Так, 2 марта в 19:00 состоится литературно-просветительская программа "Легкое дыхание", посвященная произведению Ивана Бунина. Для участия необходимо зарегистрироваться здесь.

4 марта в 19:00 участники смогут обсудить взаимосвязь видеоигр и архитектуры в ходе лекции "Роль пространства в кибергородах". Регистрация здесь.

5 марта в 19:00 в лектории павильона "Рабочий и колхозница" пройдет лекция "Основы античной философии", где обсудят биографию и философию Сократа. Запись ведется здесь.

6 марта в 16:00 запланирован просмотр научно-фантастической драмы Андрея Тарковского "Солярис". Показ культового фильма пройдет в центре "Космонавтика и авиация".

Организаторы позаботились о социальной дистанции, поэтому каждая площадка будет заполняться только наполовину. Проект "Знание. ВДНХ" полностью бесплатный.