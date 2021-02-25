Лжеэлектрики обманом вынуждали москвичей оплачивать ремонт

Группа мошенников в Москве, представляясь электриками, умышленно портили в домах электрооборудование и вынуждали жильцов платить за спровоцированный ремонт.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что уроженец Магаданской области зарегистрировал две фирмы. Их названия были созвучны с наименованием организации, являющейся поставщиком электроэнергии на территории Московского региона.

Мошенники действовали по заранее отработанной схеме. Они подыскивали собственников квартир, преимущественно пожилого возраста, и приходили к ним домой. Представляясь работниками энергетической компании, злоумышленники сообщали о неисправности оборудования, установленного в электрощите на общеквартирной площадке. При этом лжеэлектрики заранее приводили эти электроприборы в негодность. В случае отказа от установки они грозили гражданам штрафными санкциями. Работа "мастеров" оценивалась от 6 до 21 тысячи рублей за каждую услугу, что многократно превышает среднюю рыночную стоимость.

Аферу раскрыли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Юго-Восточному административному округу Главного управления МВД России по Москве совместно с коллегами из Северо-Восточного административного округа. Задержаны восемь участников преступной группы.

Полиции уже известно о 14 таких эпизодах. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, которые соединены в одно производство.

Полицейскими проведены обыски в офисах организаций и по местам проживания фигурантов. Изъята различная документация, деньги и электронная база, где содержались персональные данные возможных потерпевших. Также обнаружена специализированная одежда, бейджи и удостоверения установленного образца.

В отношении организатора группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, семь соучастников находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.