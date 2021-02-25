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25.02.2021 14:47
Рубрика: Общество

Московским школьникам поможет "Цифровой репетитор"

Текст: Ксения Колесникова

В столице стартовал пилотный проект для школьников 6-8 классов "Цифровой репетитор". Он поможет ребятам - ученикам из семей в трудной жизненной ситуации - подтянуть знания по разным предметам. Участниками проекта стали уже 80 московских школ: педагоги бесплатно занимаются с ребятами в малых группах в режиме онлайн. Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно оставить заявку в личном кабинете "Московской электронной школы".

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
В Московской электронной школе появились новые задания для самодиагностики

- Очень хорошо, что проект появился именно сейчас, когда в школах есть ранняя профилизация и ученику необходимы более глубокие знания по профильным предметам, - отмечает мама ученика 7 класса школы №315 Александра Марьянова. - Онлайн-формат - это возможность заниматься в удобное время в привычном месте. Мой ребенок уже разобрался в сложной теме по химии. А по итогу курса хотелось бы, чтобы он еще больше увлекся выбранным предметом.

- Дополнительные уроки, на которых разбирают сложные для моего ребенка темы, вызвали интерес к тем предметам, в которых у нее были трудности. В нашей семье цель - поступление ребенка в колледж на бюджетную основу, - говорит мама семиклассницы школы №448 Мария Ермолаева.

- Мне нравится, что в группе 5 человек, и что это не мои одноклассники. Это не вызывает у меня стеснения, - говорит восьмиклассница школы №2126 Валерия Стаканова. - Познакомимся, узнаем друг друга, возможно, подружимся. Главное, у нас есть желание учиться.

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