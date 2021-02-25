В ближайшее время тенденции, сложившиеся на рубеже 2020 и 2021 годов, сохранятся. А как предугадать, кого будут ждать работодатели через четыре-пять лет, когда на рынок труда выйдут сегодняшние школьники - выпускники девятых и 11-х классов?

Рынок труда постоянно трансформируется, появляются новые сферы деятельности и профессии. А большинство родителей до сих пор видит своих детей юристами или экономистами. Раньше детям с техническим складом ума предлагали поступать на экономический факультет, а гуманитариям - на юридический. На данный момент в регионах борьба за место у юристов и экономистов столь же высокая, как у специалистов без опыта работы. Так, в целом по рынку в ЦФО в январе 2021 года на одну вакансию на нашем портале приходилось шесть человек. Среди юристов и специалистов без опыта за одно место конкурировало восемь-девять человек, среди экономистов - шесть-семь.

Сейчас "математикам" есть смысл присмотреться к профессиям в сфере IT - такие специалисты входят в число самых востребованных. Эта область не пострадала в кризис, а дефицит айтишников за прошлый год только увеличился.

Что важно, в этой сфере большее количество мест высоко оплачивается, подходит и парням, и девушкам. Гуманитариям же будут интересны востребованные на рынке маркетинг и сфера управления персоналом. Маркетолог - профессия, где есть место креативу и интересным событиям. Управление персоналом - сфера, которая предусматривает развитие навыка коммуникации, взаимодействия с людьми.

Отличным вариантом также может стать работа в сфере услуг. Число подобных вакансий множится из года в год, и очевидно, что в обозримом будущем они останутся в топе.

Если возможность обучения в вузе не рассматривается, то стоит подумать о получении диплома о среднем специальном образовании. Квалифицированные рабочие сейчас весьма востребованы, ряд процессов в производстве автоматизирован. Компании испытывают дефицит таких кадров, поэтому уровень предлагаемых зарплат растет.