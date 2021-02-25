Наталья Сергунина: Туристский информационный центр появился в аэропорту Домодедово

На первом этаже пассажирского терминала аэропорта Домодедово появился информационный центр для туристов. Он будет работать с 9:00 до 21:00 часа без выходных и праздников. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Она напомнила, что в сентябре прошлого года флагманский туристский информационный центр открылся и в павильоне "Купол" парка "Зарядье".

"Сотрудники нового информационного центра - опытные экскурсоводы. Они готовы проконсультировать туристов на русском и английском языках. Если понадобится, помогут составить индивидуальный маршрут по Москве, приобрести билеты для посещения культурных площадок и городских достопримечательностей", - пояснила Наталья Сергунина.

Специалисты познакомят прилетевших гостей с цифровым туристическим сервисом Russpass, который Москва развивает вместе с другими регионами России. В удобном онлайн-формате он аккумулирует большой спектр возможностей для путешественников. Здесь можно приобрести билеты на самолет или поезд, в театр или музей, забронировать отель, столик в ресторане, посмотреть видеоэкскурсии и многое другое.

При желании гости города смогут получить необходимую информацию самостоятельно. В туристском центре установлена сенсорная панель, она позволяет в несколько кликов узнать расположение и график работы интересующих площадок, почитать их описание. Еще на экран можно вывести интерактивную карту с авторскими маршрутами, достопримечательностями, культурными, досуговыми и гастрономическими пространствами.

Если хочется взять карту с собой, то и это возможно. Для путешественников напечатаны карты Москвы сразу в двух форматах - крупном (А3) и складном карманном. Кроме того, туристам предложат познавательные брошюры-путеводители -"Москва: что посмотреть", "По Москве с детьми", "Москва: события и культура".

"Для гостей Москва начинается с аэропорта. Предоставить возможность получить информацию о значимых событиях, подобрать маршруты с учетом интересов, подсказать, как лучше распределить время, чтобы узнать все самое важное о городе, - отличная идея Комитета по туризму города Москвы. Мы всячески поддерживаем инициативы, направленные на изучение истории и культуры столицы, организуем в аэропорту тематические выставки и мероприятия", - отметила PR-директор Московского аэропорта Домодедово Дарья Коршунова.

Справка РГ

Информационный центр для туристов в аэропорту Домодедово - проект Комитета по туризму Москвы. Цифровой туристический сервис Russpass помогает быстро и удобно спланировать путешествие по России. Сейчас пользователям доступно более 1,1 тысячи предложений, включая тематические туры и авторские маршруты. Russpass разработан по инициативе Правительства Москвы. Реализацию проекта курирует столичный Комитет по туризму совместно с Департаментом информационных технологий.