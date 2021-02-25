Оперштаб: Еще 2092 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровело еще 2092 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 891 448.

В Москве выявлено 1406 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 734 человека. В столице скончались 47 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.