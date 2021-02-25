Песков не знает мнения Путина по памятнику на Лубянке

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопросы журналистов, что не знает точки зрения главы государства по поводу памятника на Лубянской площади в Москве. Да и неправильно было бы говорить о мнении президента в условиях, когда началось голосование, считает он.

"Мне не известно о том, что президент как-то участвовал в голосовании, поэтому его точка зрения мне неизвестна, - сказал Песков. - Но и, наверное, было бы некорректно говорить о мнении президента в условиях, когда сейчас только на "Активном гражданине" началось соответствующее голосование".

На вопрос о том, насколько своевременно сейчас решать вопрос установки памятников на Лубянке, Песков заметил, что воздержался бы от комментариев и переадресовал к столичным властям.

Голосование продлится до 5 марта. В шорт-листе - памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.