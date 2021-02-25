Полиция вернула москвичу потерянные в магазине 120 тысяч рублей

Москвич потерял в магазине 120 тысяч рублей, но чтобы помочь ему вернуть утраченное, не понадобилось раскрывать преступление.

В пресс-службе УВД по САО Москвы сообщили, что, совершая покупки в одном из торговых центров столицы, 59-летний москвич выронил из внутреннего кармана пальто конверт, в котором находилось порядка 120 тысяч рублей. Потерянный конверт лежал на полу, где его и обнаружила девушка, также совершавшая покупки в магазине. Она в установленном законом порядке передала деньги в отдел полиции по месту жительства, для того чтобы вернуть их владельцу.

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Ховрино Москвы, просмотрев видео с камер наблюдения магазина, установил личность гражданина, утерявшего конверт с деньгами. Мужчина был приглашен в ОМВД России по району Ховрино Москвы для возврата денег, чему был приятно удивлен.

Мужчина поблагодарил девушку, нашедшую деньги, полицейского и руководство отдела.