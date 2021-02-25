Столичные власти надеются, что в этом году в Москву снова поедут туристы. Город ждет россиян, а когда коронавирус отступит и в других странах, то готов к приему и иностранцев. Для путешественников со всего мира найдутся интересные экскурсионные маршруты и удобные сервисы, с помощью которых каждый почувствует себя желанным гостем. Причем прямо с порога - с четверга в аэропорту Домодедово приезжих встречают экскурсоводы инфоцентра.

В прошлом году из ожидаемых 25 миллионов в город приехали 13,6 миллиона путешественников. Почти все - россияне. "Минувший год показал, что столица остается приоритетным направлением для путешественников нашей страны, даже когда в городе не проводятся фестивали, сведена до минимума культурная повестка. Показательными стали новогодние каникулы: 1,9 млн гостей приехали просто погулять, познакомиться с предложениями гастрономических пространств, с достопримечательностями", - рассказали "РГ" в пресс-службе комитета по туризму.

Больше всего гостей сейчас приезжает из Петербурга, Тульской, Калужской, Владимирской и Тверской областей. "Москва традиционно является самым популярным городом среди всех внутренних направлений. Стимулирует спрос и средняя стоимость авиабилета в Москву, которая хоть и незначительно, но снизилась с 5 тысяч до 4,7 тысячи рублей", - отметила Елена Шелехова, руководитель пресс-службы OneTwoTrip. По ее словам, интуристов в городе пока немного - всего 1,6%. Авиаперелеты бронируют жители Армении, Казахстана, Турции, Киргизии, Азербайджана.

"Авиасообщение со многим странами восстановлено, но туристический обмен из-за пандемии пока невозможен. Приостановлена и выдача электронных виз, которые должны были с этого года значительно упростить въезд в нашу страну путешественникам из большинства европейских стран. Пока не ясно, когда изменится эта ситуация", - отметил Алексей Цыганов, помощник председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. По его словам, для россиян Москва станет заграницей в хорошем смысле - городом с достойным туристическим сервисом. По его оценкам, число гостей из регионов вырастет примерно на 20% по сравнению с прошлым годом. В комитете по туризму прогнозировать число туристов по итогам года пока не решаются, но с уверенностью говорят: к встрече готовы.