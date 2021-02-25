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Кодекс для продавца

Текст: Владислав Корочкин (Заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 40(8391)
Распоряжение о неотложных мерах по поддержке малых и средних предпринимателей в сфере торговли председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал 30 января. В этом документе региональным властям рекомендовано оказать содействие работе розничных рынков и ярмарок в многолюдных местах. Для этого нужно увеличивать количество рынков, ярмарок и торговых объектов, выделять удобные места - с наиболее высокой проходимостью - для фермеров, продлевать договоры на размещение торговых объектов без проведения конкурса.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Мишустин посоветовал регионам помогать малоформатной торговле

На данный момент помощь малым и средним предприятиям торговли практически не оказывается, если не считать те меры, которая были предприняты в начале пандемии. Тогда значительная часть торговых предприятий попала в число наиболее пострадавших отраслей и могла воспользоваться как разовыми субсидиями на каждого работника, так и льготными кредитами под два процента годовых с последующим списанием при условии поддержания штатной численности.

Определенные непродуманные действия могут напрямую мешать развитию малого бизнеса в этой сфере. За последнее десятилетие исчезло несколько сотен тысяч малых торговых объектов. Это произошло по нескольким причинам: во-первых, из-за агрессивного роста торговых сетей, во-вторых, из-за расширяющегося запрета на торговлю отдельными видами продукции именно в малых объектах. Сейчас уже не получается объяснить, почему торговать сигаретами во всевозможных дискаунтерах "у дома" можно, а в киосках нет. Просто это когда-то запретили. Во многих странах делают как раз наоборот - продавать сигареты разрешено именно и только "малышам", а в крупном сетевом ритейле табачная продукция исключена.

Есть и другие факторы, которые негативно влияют на возможности развития малого и среднего предпринимательства. Один из них - ограничение на торговлю отдельными категориями товаров. Речь идет о подакцизной продукции. В нашей стране она продолжает оставаться значимым потребительским товаром и играет важнейшую роль в формировании трафика для небольших торговых объектов. В целом развитие малого торгового бизнеса имеет мультипликативный эффект для смежных отраслей. Поэтому устранение административных барьеров, препятствующих малому бизнесу реализовывать подакцизную продукцию, приведет к росту легальной занятости, развитию сельского хозяйства и локального производства.

Устранение административных барьеров, препятствующих малому бизнесу, приведет к росту легальной занятости

Негативные последствия может иметь потенциальное повышение штрафных санкций за неприменение контрольно-кассовой техники (ККТ). В минфине разработан соответствующий законопроект о внесении изменений в КоАП РФ. Предлагается, во-первых, ввести административную ответственность - штраф от 350 до 800 тысяч рублей - для управляющей рынком компании за предоставление арендатору торгового места без ККТ, зарегистрированной в налоговых органах. Во-вторых, в проекте предусмотрен упрощенный порядок привлечения к ответственности лиц, торгующих на розничном рынке, за неприменение контрольно-кассовой техники в случаях, установленных законодательством.

Фото: Владимир Аносов
Что изменилось в розничной торговле с нового года

В соответствии со статьей 7 федерального закона "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" от 22.05.2003 (N 54-ФЗ) контроль и надзор за соблюдением законодательства о применении ККТ, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляют налоговые органы. Минфин своими поправками, по сути, предлагает переложить ответственность за обязанность применения ККТ с продавца на арендодателя. Тем самым проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях ставит управляющие компании рынков в неравные условия с другими субъектами предпринимательской деятельности, перекладывает на них обязанности государственных контролирующих органов, противоречит законодательству РФ. Создается угроза применения штрафов к компаниям, управляющим рынкам. Принятие данного законопроекта также приведет к необоснованному увеличению нагрузки на арендодателей.

Негативные последствия может иметь повышение штрафов за неприменение котрольно-кассовой техники

Несмотря на все эти факторы, поддержку малого и среднего бизнеса можно сделать конструктивной и эффективной. Но тут требуется определенная смена парадигмы. Например, нельзя постоянно держать в страхе перед различными административными угрозами граждан, которые хотят продавать что-то выращенное или сделанное собственноручно - от редиски до домашних тапочек. Следует помнить, что указ президента России "О свободе торговли" никто не отменял.

Необходимо больше прислушиваться к мнению организованного бизнеса, к представителям предпринимательских объединений. Положительный эффект может дать создание и принятие нового закона о торговле, учитывающего все возможные направления развития отрасли. Нынешний закон, по существу, регулирует не саму торговлю, а взаимодействие крупных продовольственных ритейлеров с крупными же производителями продуктов питания.

Оптимальным в данной ситуации представляется формат кодекса. Торговый кодекс мог бы установить определенные ориентиры, рамки и правила работы для всех форм предпринимательской деятельности в данной сфере - от семейного бизнеса до гипермаркетов и онлайн-магазинов.

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