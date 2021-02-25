Риелторы назвали минимальные цены на аренду "трешек" в Москве

Трехкомнатную квартиру в границах "старой" Москвы можно арендовать минимум за 35 тысяч рублей в месяц - такова минимальная арендная ставка в феврале. Столько хозяева просят за жилье в Северном Чертаново, причем они согласны на торг.

Рейтинг самых доступных "трешек" в старых границах Москвы, то есть за исключением Зеленограда и ТиНАО, составила компания "Инком-Недвижимость". По ее данным, в самой доступной квартире стоят новые стеклопакеты, есть мебель и бытовая техника, но небольшой метраж - всего 51 "квадрат". Комнаты, впрочем, изолированные. До станций метро "Чертановская" и "Южная" можно дойти за 8-10 минут.

Второе предложение в рейтинге - "трешка" в 20 минутах ходьбы от станций метро "Перово" и "Шоссе Энтузиастов" - предлагают за 38 тысяч в месяц. "Квартира имеет общую площадь 57 кв. м., размер кухни - 5 кв. м., комнаты смежно-изолированные. Выполнен косметический ремонт, установлены новые межкомнатные двери и стеклопакеты, есть современная мебель, встроенный кухонный гарнитур и бытовая техника. Балкон не застеклен", - описывают риелторы.

Замыкает тройку доступных предложений квартира на Бирюлевской улице, за нее также просят 38 тысяч ежемесячно. Метраж снова небольшой - всего 57 кв.м., к тому же до метро "Пражская" и "Царицыно" нужно добираться около 10 минут на транспорте. Кроме того, квартира находится на 1 этаже. Мебель и техника в наличии.

Остальные предложения дороже. В 10 минутах ходьбы от станции метро "Нагатинская" сдают квартиру со свежим косметическим ремонтом за 40 тысяч рублей. Есть ограничения - хозяева готовы видеть среди арендаторов не более трех человек с российским гражданством.

За 43 тысячи можно снять квартиру в 11 минутах ходьбы от станции метро "Строгино". Снова маленький метраж - всего 49 "квадратов", зато из окон открывается отличный вид.