Росреестр: Москвичи стали реже брать ипотеку

Москвичи в январе потеряли былой интерес к ипотеке - столичное управление Росреестра в этом месяце зарегистрировало 5 948 договоров ипотечного кредитования, что на 6 процентов меньше, чем в январе прошлого года.

Особенно заметно падение по сравнению с декабрем - тогда в столице оформили 13 020 ипотек. Январский показатель ниже декабрьского более чем вдвое.

Глава ведомства Игорь Майданов подчеркивает, впрочем, что прогнозов на основании только этих данных строить не стоит. "С учетом длительных выходных и 15 рабочих дней - порог почти в 6 тысяч сделок весьма сопоставим с числом регистраций прошлого (6,3 тысячи) и позапрошлого (5,5 тысячи) годов", - отмечает он.

Что же касается декабря, то он стал рекордным по всем видам сделок - сказались льготная ипотека и предновогодний ажиотаж. Москвичи активно покупали, в том числе с помощью кредитов квартиры как в новостройках, так и на вторичном рынке жилья.

На "вторичке", впрочем, спрос в январе тоже упал.