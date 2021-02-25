Синоптики пообещали москвичам "метеорологические качели"

В первый месяц календарной весны температура воздуха в столице будет нестабильной. Такой прогноз дает центр "Фобос".

По словам синоптиков, календарная зима еще не закончилась, а погода уже преподносит весенние сюрпризы. Два дня назад Москва обновила рекорд нынешней зимы, опустив показания почти до -25, а уже сегодня в город пришли первые февральские оттепели. Завтра, 26 февраля, столбики термометров поднимутся до +3…+5 градусов. "Однако это далеко не весна, и уже в ночь на воскресенье столицу ожидает понижение температуры до -4…-6, а, значит, и сильнейшая гололедица", - отмечают метеорологи.

В первой декаде марта резкие колебания температуры, к сожалению, продолжатся: то будет холодать до -10…-15, то теплеть до 0…+5. Схожую картину синоптики обещают и в отношении атмосферного давления. Показания барометров будут резко меняться.