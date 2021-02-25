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25.02.2021 22:09
Рубрика: Общество

Собянин: Обязательные ограничения для людей старше 65 будут переведены в рекомендательные

Текст: Сергей Жуков
Обязательные ограничения, действующие для москвичей старше 65 лет из-за угрозы распространения коронавируса, будут переведены в рекомендательные. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

По его словам, люди с хроническими заболеваниями и пожилые люди непросто переносят коронавирусную инфекцию. Многие, подчеркнул Собянин, попадают в больницу в тяжелом состоянии.

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"С учетом снижения роста заболеваемости в городе, надеюсь, что и эти ограничения в скором времени мы переведем из обязательных в рекомендательные, чтобы человек, сам ощущая, насколько он находится в зоне риска, принимал сам для себя решения", - рассказал мэр в эфире телеканала "Россия 1".

Глава города также рассчитывает, что представители старшего поколения продолжат активно прививаться против коронавируса.

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