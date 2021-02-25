Собянин открыл центр занятости "Моя работа" для самозанятых и ИП

В столице открылся еще один специализированный флагманский центр "Моя работа". В отличие от первого флагмана, появившегося два года назад в центре Москвы на улице Щепкина для москвичей, испытывающих проблемы в трудоустройстве, новый центр адресован горожанам, которые хотят и умеют работать, им просто нужно немного помочь.

Но сначала этот флагман в сентябре прошлого года запустили в экспериментальном порядке. "Центр направлен на поддержку самозанятых и индивидуальных предпринимателей, москвичей, которые стремятся организовать свой микробизнес, - сказал сегодня мэр Сергей Собянин, официально открывая центр для работы уже в постоянном режиме. - Это люди, которые берут судьбу и дальнейшую работу в свои руки, и это очень здорово. Система самозанятости, которая полноценно заработала, дает им новые возможности". И это не просто слова: собственное дело за минувшие пять месяцев с помощью города открыли порядка 8 тысяч горожан.

Расположился новый центр на улице Шабаловка, 48 в двухэтажном капитально отремонтированном здании. В его штате - 28 сотрудников городской службы занятости, которые могут принять в день до 200 будущих предпринимателей. На первом этаже - ресепшн, терминал электронной очереди, зона приема. Здесь посетителю помогут составить резюме, помочь в поиске свободных вакансий из городского банка данных, получить консультацию по вопросам выбора эффективной формы бизнеса, разработать бизнес-план, расскажут о том, на какие меры господдержки он может рассчитывать.

На втором этаже можно пройти профессиональное тестирование и тестирование на наличие предпринимательских способностей. Если же человек настроен на кардинальную смену своей карьеры, помогут сориентироваться на рынке труда и найти соответствующую программу профобучения. Для организации своего дела предоставят практически с нуля всю необходимую информацию, а так же помогут освоить сервисы для дальнейшей ориентации на новом поприще. Здесь же начинающие предприниматели могут попробовать свои силы в ходе бизнес-игр для выпускников курса "Семь шагов к открытию собственного дела". Помогут на Шаболовке и зарегистрировать свое ИП или ООО. Самозанятым же в их новом статусе - принять участие в открытых отборах, которые устраивают крупные столичные работодатели, чтобы быстрее определиться со сферой, где можно построить новую карьеру. Таким образом, подчеркнул мэр, на Шаболовке создан фактически полный цикл "Самозанятость в руки" - от профтестирования до обучения и регистрации нового статуса человека.

Власти надеются, что в течение 2021 года в городе благодаря новому флагманскому центру еще 7 тысяч москвичей откроют свое дело. В роли самозанятых больше всего работает таксистов, курьеров, людей, зарабатывающих рекламой, строительством и ремонтом квартир, сдачей жилья в аренду.

Напомним, режим самозанятых как пилотный проект проект заработал с 1 января 2019 года в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. Сейчас в столице число самозанятых превысило уже полмиллиона человек или 30% от общего числа в России. В бюджет столицы за 2020 год они перечислили более 1,1 миллиарда рублей профессионального налога, что в 2,4 раза больше, чем в предыдущем году. Сейчас получить статус самозанятого можно уже в большинстве регионов.

Справка "РГ"

В отличие от юрлиц, самозанятые максимально освобождены от бумажной волокиты, им не требуется вести налоговую отчетность, перечислять страховые взносы, работать с кассой. Чтобы присоединиться к режиму, достаточно зарегистрироваться в приложении "Мой налог". Это занимает несколько минут. По желанию можно выбрать подходящий вид деятельности, а при необходимости в любой момент его сменить. Самозанятые платят налог на профессиональный доход. Его ставка при расчетах с физлицами составляет 4%, с ИП и организациями - 6%. Для этого не требуется бегать по ведомствам, все расчеты производятся в приложении автоматически.