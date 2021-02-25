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25.02.2021 17:30
Рубрика: Спорт

"Спартак" не продаст Бакаева в "Динамо"

Текст: Максим Домчев

Руководство "Спартака" приняло решение не отпускать полузащитника Зелимхана Бакаева в "Динамо".

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
"Спартак" объявил о подписании контракта с Промесом

Напомним, что в четверг стало известно о том московские "Спартак" и "Динамо" ведут переговоры о трансфере полузащитника сборной России Зелимхана Бакаева. По данным "Спорт-Экспресс", руководство "Спартака" было готово отпустить футболиста за 12 миллионов евро. По другим данным, за 24-летнего футболиста клуб просит не менее 10 миллионов евро.

Однако, как заявил управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков, "Динамо" было готово заплатить за игрока всего 5 миллионов евро.

"Динамо" действительно предложило 5 млн евро, мы не стали официально отвечать на этот оффер. Я говорил с гендиректором, мы озвучили свое предложение, но называть его сейчас я не буду. Можно сказать, что переговоры закончились, не начавшись. Главный тренер рассчитывает на Бакаева. Будем помогать и разговаривать, чтобы ему было более комфортно в "Спартаке". На сегодняшний день на поступившее предложение ответили отказом", - сказал Мележиков на пресс-конференции, посвященной переходу в "Спартак" Квинси Промеса.

На счету Бакаева шесть матчей за сборную России. Он - воспитанник "Спартака". В нынешнем сезоне Бакаев чаще выходил на замену, проведя 21 матч и отметившись одним забитым мячом.

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