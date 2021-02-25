Столетний житель Владимирской области привился от COVID-19

Столетний житель Владимирской области сделал прививку от коронавируса.

Вакцинацию от COVID-19 в регионе прошли около восьмидесяти человек старше 90 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря социального блока администрации региона Игоря Якушко.

Всего же прививку сделали больше 12,5 тысячи пожилых жителей области.

"Всего привито 12 567 граждан старше 65 лет. Это те, кто родился 1 января 1956 года и ранее. Старше 80 лет - 1 506 человек, старше 87 лет - 346 человек, старше 90 лет - 78 человек, старше 95 - четыре человека и старше 100 лет - это люди, родившиеся ранее 1 января 1921 года, - один человек", - рассказал Якушенко.

По информации областной администрации, для повышения доступности вакцинопрофилактики в медицинских организациях региона развернуты 49 прививочных пунктов, к иммунизации также подключены 17 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, которые выезжают в населенные пункты, в различные организации и на предприятия.