Туляков переселят из ветхого жилья в новое

В Тульской области планируют досрочно завершить программу по переселению людей из аварийного жилья. Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку региона на ускоренную реализацию федеральной программы. Об этом сообщил глава фонда Константин Цицин в ходе рабочей поездки в Тулу.

Генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ напомнил, что для выполнения поставленной перед регионами задачи - переселить из аварийного жилья 130 тысяч человек - уже в этом году соответствующие программы должны выполняться ускоренными темпами. Поэтому тем регионам, которые готовы расселить людей досрочно, фонд, в свою очередь, готов выделять сверхлимитное финансирование. Такие решения уже начали принимать, отметил Константин Цицин. Таким образом, региональные власти получили возможность подать заявку на получение сразу всей предусмотренной программой суммы.

- Тульская область такую заявку представила - она одобрена правлением фонда. Это позволит почти 3,5 тысячи граждан до 2023 года переехать в новое жилье, - подчеркнул глава Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Тульская власть заявила о готовности выполнить программу переселения до 2023 года

Для Тульской области переселение жителей из аварийных домов - одна из самых болезненных проблем. В свое время в бывших шахтерских поселках после ликвидации Подмосковного угольного бассейна остались десятки бараков, построенных еще как временное жилье. Эти дома простояли уже не один срок годности, но в них до сих пор живут люди. По федеральной программе переселения из аварийного фонда за 2013-2017 годы в области было расселено 321 тысяча квадратных метров жилья. В период с 2019 по 2025 год запланировано расселить 105,5 тысячи квадратных метров. Тульские власти заявили о готовности выполнить программу до 2023 года.

- Сегодня мы совместно с правительством России и Фондом содействия реформированию ЖКХ реализуем региональную программу переселения. По поручению губернатора Алексея Дюмина направили в Фонд заявку на ускоренную реализацию федеральной программы, чтобы завершить ее до 2023 года - то есть на два года раньше, чем планировалось. Сумма заявки - порядка 2,5 миллиарда рублей, - сообщил заместитель губернатора области Сергей Егоров.

Генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ уточнил, что в настоящее время прорабатывается также вопрос переселения жителей области из домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.

Кроме того, Константин Цицин сообщил, что фонд начал предоставлять субъектам Российской Федерации финансовую поддержку на ремонт и замену лифтового оборудования в многоквартирных домах. Тульская область одной из первых представила в заявку на такую поддержку и получит от фонда 32,8 миллиона рублей для замены в 2021 году 50 лифтов в 12 домах областного центра. В Туле генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин и заместитель губернатора области Сергей Егоров подписали договор о предоставлении региону финансовой поддержки на капремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Проект ускоренной замены лифтов, отработавших нормативный срок службы, стартовал в регионе в 2018 году по поручению Алексея Дюмина. За два года заменили более 500 лифтов.