Туляков переселят из ветхого жилья в новое

Генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ напомнил, что для выполнения поставленной перед регионами задачи - переселить из аварийного жилья 130 тысяч человек - уже в этом году соответствующие программы должны выполняться ускоренными темпами. Поэтому тем регионам, которые готовы расселить людей досрочно, фонд, в свою очередь, готов выделять сверхлимитное финансирование. Такие решения уже начали принимать, отметил Константин Цицин. Таким образом, региональные власти получили возможность подать заявку на получение сразу всей предусмотренной программой суммы.
- Тульская область такую заявку представила - она одобрена правлением фонда. Это позволит почти 3,5 тысячи граждан до 2023 года переехать в новое жилье, - подчеркнул глава Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Для Тульской области переселение жителей из аварийных домов - одна из самых болезненных проблем. В свое время в бывших шахтерских поселках после ликвидации Подмосковного угольного бассейна остались десятки бараков, построенных еще как временное жилье. Эти дома простояли уже не один срок годности, но в них до сих пор живут люди. По федеральной программе переселения из аварийного фонда за 2013-2017 годы в области было расселено 321 тысяча квадратных метров жилья. В период с 2019 по 2025 год запланировано расселить 105,5 тысячи квадратных метров. Тульские власти заявили о готовности выполнить программу до 2023 года.
- Сегодня мы совместно с правительством России и Фондом содействия реформированию ЖКХ реализуем региональную программу переселения. По поручению губернатора Алексея Дюмина направили в Фонд заявку на ускоренную реализацию федеральной программы, чтобы завершить ее до 2023 года - то есть на два года раньше, чем планировалось. Сумма заявки - порядка 2,5 миллиарда рублей, - сообщил заместитель губернатора области Сергей Егоров.
Генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ уточнил, что в настоящее время прорабатывается также вопрос переселения жителей области из домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.
Кроме того, Константин Цицин сообщил, что фонд начал предоставлять субъектам Российской Федерации финансовую поддержку на ремонт и замену лифтового оборудования в многоквартирных домах. Тульская область одной из первых представила в заявку на такую поддержку и получит от фонда 32,8 миллиона рублей для замены в 2021 году 50 лифтов в 12 домах областного центра. В Туле генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин и заместитель губернатора области Сергей Егоров подписали договор о предоставлении региону финансовой поддержки на капремонт общего имущества в многоквартирных домах.
Проект ускоренной замены лифтов, отработавших нормативный срок службы, стартовал в регионе в 2018 году по поручению Алексея Дюмина. За два года заменили более 500 лифтов.