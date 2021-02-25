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25.02.2021 12:16

Удаленка как норма

Текст: Даниил Кириков (управляющий партнер KRK Group)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 40(8391)
Москвичи не хотят возвращаться в офисы, свидетельствует опрос SuperJob. Больше половины сотрудников, принудительно отправленных работать из дома в октябре прошлого года, мечтают остаться на удаленке навсегда. И руководители ожидаемо идут им навстречу: 34 процента компаний вернутся в офис частично, 32 продолжать работать дистанционно.

Кроме нежелания сотрудников, можно найти минимум две причины, объясняющие стремление сохранить удаленку со стороны работодателей. Во-первых, выход в офис требует затрат. Весной прошлого года предпринимателям пришлось уходить на удаленку, а следом отказываться от дорогостоящей аренды, продавать офисную мебель и технику. Особенно сложно в экономическом плане пришлось представителям малого и среднего бизнеса. Для них заново выйти в офис означает серьезные финансовые вложения в условиях неопределенности: непонятно, как будет меняться ситуация с ковидом и какие новые ограничения введет правительство.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Во-вторых, расходы на офис - некапитализируемые. Раньше содержание офиса оправдывало социальный статус компании, подчеркивало ее серьезность. Но сейчас любая оптимизация расходов сокращает финансовую нагрузку на предпринимателя. И если не заключен кабальный контракт, когда бизнес вынужден платить за пустующее офисное помещение, отказ от аренды - очевидный способ сократить издержки. Однако он доступен только тем компаниям, которые четко сегментируют задачи и зоны ответственности сотрудников и платят за результат.

Справедливости ради стоит отметить, что удаленный формат как норма прежде всего характерен для компаний IT-направленности, занимающихся продажами, консультированием, маркетингом. В медицине, в строительной, производственной и сырьевой отраслях дистанционная работа мало применима.

Бизнес поменял отношение к дистанционной работе и к аренде недвижимости

Что касается взгляда на перспективу, то даже полная отмена карантинных мер никак не повлияет на сложившийся в компаниях курс на удаленку: бизнес уже поменял отношение к дистанционной работе и к аренде недвижимости. С наступлением пандемии спрос на офисы сократился практически вдвое, что повлекло за собой перестройку рынка коммерческой недвижимости. И в 2021 году тенденция продолжится. Как следствие - ввод новых площадей на рынок сократится, инвестиции в сектор уменьшатся. Востребованы будут коворкинги и в меньшей степени - гибкие офисы.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Падение спроса на аренду недвижимости продолжит влиять на сферу услуг, особенно на предприятия общественного питания. Даже с учетом снятия карантинных мер, они смогут компенсировать снижение трафика лишь частично. Заведения, выручка которых напрямую зависела от бизнес-центров и офисных сотрудников, будут вынуждены с большой долей вероятности закрыться, если их клиенты остались работать из дома.

Рынок труда тоже очевидно изменился и не вернется к допандемийному состоянию: за 2020 год количество работающих удаленно выросло в 100 раз: с 60 тысяч до шести миллионов сотрудников. Это в том числе отразилось на транспортной сфере: необходимость добираться в офис отпала - регулярные поездки сменились ситуативными, пассажиропоток снизился.

Все эти изменения образуют новый экономический контекст, в котором офис - рудимент допандемийного времени.

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