В Белгороде для ямочного ремонта дорог применяют всепогодную технологию

В Белгороде ежедневно мониторят состояние автомобильных дорог, а также ремонтируют участки, которые наиболее пострадали от контрастных температур этой зимы. Технология, которую применяют дорожники, позволяет проводить ямочный ремонт в любую погоду.

С начала зимнего периода в областном центре отремонтирован 131 аварийный участок - это 690,5 квадратных метров дорожного полотна. На очереди участки на проспекте Ватутина, улицах Костюкова, 3-го Интернационала, Волчанской и 5 Августа.

Ремонт дорог потребовался из‑за частого колебания температуры, что привело к образованию ям и трещин на дорогах. О негативных последствиях температурных качелей еще 5 февраля в своем аккаунте "ВКонтакте" написал мэр Белгорода Юрий Галдун:

- В этом году на дорогах особенно много ям. Температура постоянно скачет. Асфальт не выдерживает. Работаем. Бригады задействованы в две смены, - сказал он.

Для ремонта применяется литая асфальтобетонная смесь. По словам главного инженера МБУ "Управление Белгорблагоустройство" Андрея Смирнова, для начала яму обрабатывают сжатым воздухом, чтобы убрать воду и мусор. Затем литую асфальтобетонную смесь разогревают до 200-250 °C, высокая температура позволяет испарить остатки воды.

- Смесь устойчива к влаге и низким температурам благодаря высокому содержанию битума. При охлаждении материал самостоятельно приобретает необходимую плотность, поэтому каток для его укладки не требуется, - отметил Андрей Смирнов.

Аварийно-ямочный ремонт автомобильных дорог на особом контроле в правительстве региона, об этом говорили и на оперативном совещании.

- Зима крайне тяжелая - постоянное колебание температуры: идет мороз, затем все тает. В течение 1,5-2 месяцев нужно выполнить огромный объём работы, - отметил врио губернатора области Вячеслав Гладков и поручил завершить ямочный ремонт дорог в Белгородской области до 1 мая.