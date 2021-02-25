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25.02.2021 10:52
Рубрика: Общество

В Московской электронной школе появились новые задания для самодиагностики

Текст: Любовь Проценко
В "Московской электронной школе" появилось более 1,2 тысячи новых заданий для самопроверки. Всего на данный момент таких онлайн-тренажеров более 5 тысяч. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

В сервис "Самодиагностика" проекта "Московская электронная школа" загружены еще около 1,2 тысячи новых онлайн-тренажеров за третью четверть и 4-5 модули. С их помощью школьники со 2 по 11 класс могут проверить свои знания, подготовиться к проверочным работам или выпускным экзаменам. Кроме того, любой учащийся может пройти тесты по функциональной грамотности, основанные на международных исследованиях. На сегодняшний день в Библиотеке МЭШ размещено более 5,3 тысячи учебных тренажеров. Она рассказала:

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"МЭШ - это активно развивающаяся платформа, главная задача которой упростить жизнь учителям, родителям и, конечно же, школьникам. Все изменения направлены на то, чтобы образовательный процесс становился качественнее и удобнее. Онлайн-тренажеры для самодиагностики в МЭШ - это один из самых востребованных разделов, в котором ученики могут проверить свои знания по любому предмету и понять, на что следует обратить больше внимания, в том числе и при подготовке к экзаменам. На данный момент сервисом воспользовались уже почти 2,5 миллиона раз, и совсем недавно он пополнился более, чем тысячей новых заданий для самопроверки".

Самыми популярными стали онлайн-тренажеры по математике (более 600 тысяч запусков), химии (более 240 тысяч запусков), русскому языку (более 500 тысяч запусков) и английскому языку (почти 250 тысяч запусков). На сегодняшний день пользователям доступны свыше 5,3 тысячи учебных тренажеров.

Задания самодиагностики имеют разные уровни сложности: стартовый, базовый, профильный и олимпиадный. При выполнении упражнений школьникам необходимо дать краткий ответ, выбрать один или несколько верных ответов, заполнить таблицы и сопоставить данные. Пользоваться самодиагностиками можно неограниченное количество раз. Результаты будут доступны сразу после выполнения работ и храниться в личном кабинете на mos.ru и в ЭЖД. Там можно сравнивать текущие и прошлые результаты самодиагностик. С недавних пор сервис доступен и учителям, они могут изучить диагностические работы и порекомендовать их своим ученикам. На школьные оценки результаты самодиагностики не влияют.

Для доступа к заданиям достаточно зайти в Библиотеку "МЭШ" в раздел "Самодиагностика", указать параллель и тему. Также онлайн-тренажеры доступны в сервисе "Электронный дневник". На главной странице необходимо выбрать раздел "Образование", а затем открыть подраздел "Самодиагностика" и найти интересующий предмет, а затем любую из предложенных самодиагностических работ по данному предмету.

Фото: <a href="https://yandex.ru/promo/education/team/savitskaya" rel="nofollow" target="_blank">Яндекс.Учебник</a>
Учителя проверили себя на знание "цифры" и креативность

Библиотека "МЭШ" - сервис проекта "Московская электронная школа", разработанный столичным Департаментом образования и науки совместно с Департаментом информационных технологий. На ресурсе размещено почти 53 тысячи сценариев уроков, девять тысяч видеоуроков, свыше 1700 электронных учебных пособий, 348 учебников, более 135 тысяч образовательных интерактивных приложений, восемь уникальных виртуальных лабораторий, 245 произведений художественной литературы.

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