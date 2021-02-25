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25.02.2021 21:49
Рубрика: Культура

Мост в Венецию

В Москве и Новосибирске стартовал фестиваль итальянских фильмов
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 41(8392)
В Москве и Новосибирске стартовал кинофестиваль "Из Венеции в Москву" и "Из Венеции в Новосибирск". Посол Италии в России Паскуале Терраччано назвал его "мостом" между итальянской и российской культурами.
Кадр из фильма "Порочная связь". Фото: www.kinopoisk.ru Кадр из фильма "Порочная связь". Фото: www.kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Порочная связь". Фото: www.kinopoisk.ru

"Это своего рода мост, который мы наводим ежегодно. На фестивале "Из Венеции в Москву" мы каждый год представляем российской публике подборку самых ярких итальянских фильмов, которые вошли в программу Венецианского кинофестиваля", - рассказал "РГ" Паскуале Терраччано. "Для нас очень важно показывать искусство и культуру Италии, в том числе, в российских регионах. Поэтому фестиваль, который открылся в Москве, мы привезли и в Новосибирск", - сообщил посол.

Фото: ОРКФ "Кинотавр"
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Традиционная ретроспектива, проходящая в столице России уже в двенадцатый раз, организована Итальянским Институтом культуры в сотрудничестве с Венецианской Биеннале под патронажем Посольства Италии в Москве. Она включает в себя игровые и документальные проекты, способные перенести зрителя в атмосферу знаменитых итальянских пейзажей разных уголков страны. Фильмом открытия стала психологическая драма "Порочная связь" режиссера Даниэле Лукетти. Это снятая по мотивам одноименного романа Доменико Старноне - одной из "100 выдающихся книг 2017 года" по версии New York Times - классическая драма о семейном кризисе насыщенная бытовым психологизмом. Еще одна экранизация, вошедшая в программу фестиваля - "Отпусти меня", снятая режиссером Стефано Мордини по одноименному роману Кристофера Коука. Действие картины происходит в Венеции, улицы-коридоры которой пропитаны мистической атмосферой. Это идеальное обрамление для интеллигентной и метафоричной истории о том, как прошлое не отпускает, об успокоении, прощении и примирении.

Любителям Венеции стоит посмотреть и документальную ленту "Молекулы", снятую живущим в Риме венецианцем Андреа Сегре, который в феврале прошлого года вернулся в родной город делать проект о туризме и наводнениях. Начавшаяся пандемия коронавируса заставила его сменить направление исследования. Пустеющая и умолкающая Венеция становится символом человеческой судьбы. Отдельный сюрприз организаторы фестиваля приготовили для любителей классики итальянского кино. В документальном фильме "Правда о "Сладкой жизни" рассказывается о том, как знаменитый итальянский продюсер Джузеппе Амато убедил не менее знаменитого продюсера Дино Де Лаурентиса продать ему права на новый сценарий великого Федерико Феллини. Если бы этого не произошло, "Сладкая жизнь" была бы совершенно другой картиной. Режиссер-документалист Джузеппе Педерсоли представил в своей работе ранее неизвестные документы, воспоминания участников и создал реконструкцию событий, предшествовавших появлению шедевра. Всего до начала марта зрители в Москве и Новосибирске смогут увидеть восемь картин из программы 77-го Венецианского кинофестиваля.

Прямая речь

Паскуале Терраччано:

- Мы полагаем, что кинематограф является одним из самых интересных мостов между российской и итальянской культурами. И именно на Венецианском фестивале прошедшей осенью мы с Андроном Кончаловским представили книгу, посвященную вековому сотрудничеству наших стран, которая называется "Италия - Россия: век кино".

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