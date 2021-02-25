В Москве на круглосуточное дежурство переведены 300 бригад Мосводостока

В связи с резким потеплением на улицах города круглосуточно дежурят 300 бригад и порядка 270 единиц специализированной техники ГУП "Мосводосток" для оперативного пропуска талых снежных масс. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.

По данным пресс-службы комплекса, специалисты очищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды.

"Из-за колебаний температуры воздуха коммунальная техника проводит дополнительную обработку тротуаров и дорожно-тропиночной сети противогололедными материалами и мелкогравийной крошкой для исключения скользкости", - отметили в пресс-службе.

Напомним, что сообщить об обнаружении скопления воды можно в Центральную диспетчерскую круглосуточную службу ГУП "Мосводосток" по телефону: +7 (495) 657-87-03.