В Москве начались медосмотры потенциальных участников исследования вакцины "Спутник Лайт"

Первые потенциальные участники исследования вакцины от коронавируса "Спутник "Лайт" начали проходить медицинские обследования.

Преимущество "Спутник Лайт" в том, что прививка потребуется всего одна.

За состоянием здоровья участников будут следить врачи посредством телемедицинских технологий и очных приемов. Также добровольцы будут вести дневники самонаблюдения в мобильном приложении.

Принять участие в исследовании может любой совершеннолетний житель при отсутствии противопоказаний. Все потенциальные участники в обязательном порядке пройдут медицинское обследование. Узнать подробнее и записаться можно на портале mos.ru.

В международном клиническом исследовании вакцины "Спутник Лайт" примут участие шесть тысяч добровольцев: по три тысячи человек из ОАЭ и России. В России Москва станет единственной площадкой проведения исследования.

Препарат не содержит самого коронавируса, а значит заболеть им или заразить окружающих будет невозможно. Вакцина прошла клинические испытания: у всех, кто получил вакцину, появились антитела, то есть формируется иммунитет, при этом препарат переносится организмом как обычная прививка.