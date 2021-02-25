В Орле расследовали дело о хищениях при строительстве медцентра-"титаника"

Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищениях при строительстве медицинского центра областной клинической больницы. Это здание местные жители прозвали "титаником".

По данным прокуратуры региона, фигурантами уголовного дела являются генеральный директор строительной фирмы и его заместитель, а также руководитель подрядной организации. Все они обвиняются в мошенничестве в зависимости от роли и степени участия в преступлении.

Как установило следствие, с мая 2012 по декабрь 2014 годов обе фирмы строили медцентр, выполняя госконтракт. Однако свои обязательства в полном объеме не выполнили, а стоимость тех работ, что были сделаны, завысили, чем причинили региональной казне ущерб на сумму свыше 229 миллионов рублей.

Расследование вели следователи следственного управления УМВД России по Орловской области. Теперь же, когда обвиняемым вручат обвинительное заключение, дело передадут в Советский районный суд Орла для рассмотрения по существу.