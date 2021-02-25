В Орле расследовали дело о хищениях при строительстве медцентра-"титаника"

Новости

В Подмосковье вводят талоны на строительный мусор 13:39
Москалькова предложила хранить видеозаписи из колоний на внешних серверах 13:37
Песков назвал Бернса сбалансированным американцем 13:37
Песков заявил об отсутствии разговоров в Кремле о переносе думских выборов 13:31
Песков не знает мнения Путина по памятнику на Лубянке 13:25
Правительство выделит почти 8 млрд рублей на программу поддержки бизнеса 13:08
Кто получит золотую медаль и аттестат с отличием в 2021 году 13:00
Правительство смягчает ответственность при работе с сильными обезболивающими 12:59
В многоэтажке Симферополя женщина с детьми отравились угарным газом 12:57
Российские лыжники без потерь преодолели квалификацию в спринте на ЧМ 12:56
Полиция вернула москвичу потерянные в магазине 120 тысяч рублей 12:54
В Таджикистане пройдут четыре учения стран ОДКБ 12:52
Михаилу Меню продлили меру пресечения 12:51
Финляндия введет строгий локдаун на три недели с 8 марта 12:39
Промес прошел медосмотр в "Спартаке" 12:33
Банк России выявил рекордное число фальшивых монет в 2020 году 12:26
В Северной Осетии обнаружили тонны поддельного алкоголя 12:23
Оперштаб: Еще 2092 пациента вылечились от коронавируса в Москве 12:21
Видео: Ниагарский водопад покрылся льдом 12:16
Волгоградец заставил медика дать ему психотропный препарат, угрожая ножом 12:07
Пермский школьник под видом опытов синтезировал наркотики 12:00
Владельца пермского отеля "Карамель" осудили на пять лет 11:56
На Кубани завели уголовное дело из-за похищения квартир у пенсионеров 11:53
Росреестр: Москвичи стали реже брать ипотеку 11:51
Актера озвучки уволили из "Симпсонов" за то, что он белый 11:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
25.02.2021 12:50
Рубрика: Происшествия

В Орле расследовали дело о хищениях при строительстве медцентра-"титаника"

Текст: Анна Скрипка (Орел)

Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищениях при строительстве медицинского центра областной клинической больницы. Это здание местные жители прозвали "титаником".

На Кубани завели уголовное дело из-за похищения квартир у пенсионеров

По данным прокуратуры региона, фигурантами уголовного дела являются генеральный директор строительной фирмы и его заместитель, а также руководитель подрядной организации. Все они обвиняются в мошенничестве в зависимости от роли и степени участия в преступлении.

Как установило следствие, с мая 2012 по декабрь 2014 годов обе фирмы строили медцентр, выполняя госконтракт. Однако свои обязательства в полном объеме не выполнили, а стоимость тех работ, что были сделаны, завысили, чем причинили региональной казне ущерб на сумму свыше 229 миллионов рублей.

Расследование вели следователи следственного управления УМВД России по Орловской области. Теперь же, когда обвиняемым вручат обвинительное заключение, дело передадут в Советский районный суд Орла для рассмотрения по существу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область Орел

Главное сегодня

Правительство смягчает ответственность при работе с сильными обезболивающими
Песков заявил об отсутствии разговоров в Кремле о переносе думских выборов
За сутки в России подтверждено 11 198 случаев COVID-19 в 85 регионах
Кабмин: Обратный акциз привлечет в нефтепереработку 1 трлн инвестиций
Си Цзиньпин объявил о победе над нищетой в Китае
В Роскачестве рассказали о новой схеме "развода" по телефону
Под Петербургом должница оставила кредиторам четырехметрового питона