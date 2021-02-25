В Подмосковье пытались провезти 100 упаковок героина

Автомобиль с наркотиками остановили инспекторы 6 батальона 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области на стационарном посту, расположенном на 124 км автодороги "Урал". Собственно, на момент остановки полицейские еще не знали, что в машине наркотики, они просто решили проверить документы.

Как рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, при беседе с полицейскими 24-летний водитель вел себя подозрительно и сильно нервничал. Тогда сотрудники Госавтоинспекции приняли решение провести досмотр транспортного средства. Под капотом машины в корпусе воздушного фильтра инспекторы ДПС обнаружили пакет, внутри которого находились 100 свертков с порошкообразным веществом.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Отдела МВД России по городскому округу Луховицы. Обнаруженное было изъято и направлено на химическое исследование, по результатам которого установлено, что вещество является наркотическим средством - героином, общим весом около 200 граммов.

Водитель пояснил, что наркотик взял в тайнике в городском округе Люберцы с целью его дальнейшего сбыта в Рязани.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.