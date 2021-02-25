В Подмосковье вводят талоны на строительный мусор

С 1 июня 2021 года в Подмосковье начнет действовать система электронных талонов на обращение со строительными отходами. Все машины, перевозящие этот вид мусора, внесут в единую электронную базу, их передвижение по территории области будут отслеживать с помощью видеокамер, сообщает министерство экологии и природопользования региона.

"Автоматизированные системы контроля за обращением строительных отходов уже созданы, реестр площадок, на которые можно будет отвозить остатки грунтов и строительных материалов, составлен", - говорит зампред правительства - министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин.

Москвичи тоже должны будут соблюдать новые правила обращения со строительным мусором. В частности, столичный депстрой будет выдавать московским перевозчикам разрешения на перемещение отходов строительства только на те площадки, которые область определила для хранения и переработки этого вида мусора.

А с 1 сентября в Подмосковье заработает автоматическая система штрафов для тех, кто будет сбрасывать стройотходы в местах, для этого не предназначенных. Сейчас штрафуют только пойманных за руку нарушителей.