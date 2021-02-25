В столице разработали новую программу подготовки учителей музыки

Новую образовательную программу для преподавателей музыки в столичных школах подготовили специалисты Московского педагогического государственного университета. Об этом сообщили "РГ" в департаменте образования и науки Москвы.

По данным пресс-службы, рассчитан проект на преподавателей в столичных школах, ставших победителями и призерами конкурса "Новый учитель музыки XXI века". Образовательная программа пройдет в Московском педагогическом государственном университете в онлайн- и в офлайн-форматах: слушатели посетят лекции, пройдут тестирования и тренинги, а по окончании - защитят итоговые работы.

В частности, лекции будут посвящены актуальным темам, среди которых "Профессиональное выгорание педагогов: диагностика, профилактика и коррекция", "Развитие музыкальных способностей у детей дошкольного возраста средствами педагогики Монтессори" и "Создание образовательного пространства для одаренных детей". По окончании курсов педагоги получат удостоверения государственного образца.

"В 2020 году мы впервые провели конкурс "Новый учитель музыки XXI века". В нем приняли участие около 400 педагогов. Конкурсанты представляли жюри свои предложения по организации образовательного процесса, готовили видеоролики и презентации, участвовали в блицтурнирах, разрабатывали командные проекты. Лучших наградили комплектами "Музыкальный класс в современной московской школе" и сертификатами на дополнительное обучение. Теперь победители приступают к повышению профессионального мастерства на образовательных курсах в МПГУ", - сказал заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев.

Напомним, что конкурс "Новый учитель музыки XXI века" прошел с 11 апреля по 1 октября 2020 года. Лучшими стали Мария Ларина из школы № 2036, Павел Терехин из школы № 1770 и Елизавета Довженко из дошкольного отделения школы № 1980.