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25.02.2021 13:30
Рубрика: Общество

В столице разработали новую программу подготовки учителей музыки

Текст: Ирина Огилько
Новую образовательную программу для преподавателей музыки в столичных школах подготовили специалисты Московского педагогического государственного университета. Об этом сообщили "РГ" в департаменте образования и науки Москвы.

По данным пресс-службы, рассчитан проект на преподавателей в столичных школах, ставших победителями и призерами конкурса "Новый учитель музыки XXI века". Образовательная программа пройдет в Московском педагогическом государственном университете в онлайн- и в офлайн-форматах: слушатели посетят лекции, пройдут тестирования и тренинги, а по окончании - защитят итоговые работы.

Фото: <a href="https://yandex.ru/promo/education/team/savitskaya" rel="nofollow" target="_blank">Яндекс.Учебник</a>
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В частности, лекции будут посвящены актуальным темам, среди которых "Профессиональное выгорание педагогов: диагностика, профилактика и коррекция", "Развитие музыкальных способностей у детей дошкольного возраста средствами педагогики Монтессори" и "Создание образовательного пространства для одаренных детей". По окончании курсов педагоги получат удостоверения государственного образца.

"В 2020 году мы впервые провели конкурс "Новый учитель музыки XXI века". В нем приняли участие около 400 педагогов. Конкурсанты представляли жюри свои предложения по организации образовательного процесса, готовили видеоролики и презентации, участвовали в блицтурнирах, разрабатывали командные проекты. Лучших наградили комплектами "Музыкальный класс в современной московской школе" и сертификатами на дополнительное обучение. Теперь победители приступают к повышению профессионального мастерства на образовательных курсах в МПГУ", - сказал заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев.

Напомним, что конкурс "Новый учитель музыки XXI века" прошел с 11 апреля по 1 октября 2020 года. Лучшими стали Мария Ларина из школы № 2036, Павел Терехин из школы № 1770 и Елизавета Довженко из дошкольного отделения школы № 1980.

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