Новости

Росреестр: Москвичи стали реже брать ипотеку 11:51
Актера озвучки уволили из "Симпсонов" за то, что он белый 11:46
Орехи назвали средством от преждевременной смерти женщин 11:45
Видео: Комплекс С-400 "Триумф" попал в массовое ДТП в Подмосковье 11:44
Отец вратаря "Ливерпуля" Алиссона утонул в Бразилии 11:41
В Ханты-Мансийске температура побила рекорд 1912 года 11:32
Вышел трейлер второго сезона "Солнечных противоположностей" 11:32
Мясников предсказал COVID-19 судьбу "испанки" 11:30
Глава Крыма оценил обвинения Киева в "несоблюдении обычаев войны" 11:29
Фестиваль "Из Венеции в Москву" покажет хиты итальянской "Мостры" 11:19
Названы возможные сроки отмены антиковидных ограничений в Москве 11:13
"Большая честь": Милош Бикович о своем российском гражданстве 11:09
В КЧР неизвестные ранили двоих силовиков при проверке документов 11:01
Россияне в два раза чаще стали в онлайн оформлять подписку на СМИ 11:00
В каких городах России снег убирают хуже всего 10:58
В Саратове предложили новый метод лечения травм мозга у новорожденных 10:57
Российские разработки включили в число лучших экспонатов IDEX-2021 10:56
Постпредство РФ при ОБСЕ осудило разрушение советского мемориала в Латвии 10:54
Борис Щербаков ответил на сообщения о том, что у него COVID-19 10:52
Москвичи выберут, кому поставить памятник на Лубянской площади 10:44
В Чите срочника, скрывавшегося 16 лет, нашли после смерти 10:40
На юге Челябинской области продлили ограничение на движение транспорта 10:36
Омича оштрафовали на 375 тысяч рублей за оправдание терроризма 10:28
Кабмин: Обратный акциз привлечет в нефтепереработку 1 трлн инвестиций 10:28
Космонавт показал фото городов России, сделанные с МКС 10:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
25.02.2021 11:44
Рубрика: Происшествия

Видео: Комплекс С-400 "Триумф" попал в массовое ДТП в Подмосковье

Текст: Александр Степанов

В Подмосковье на Можайском шоссе столкнулись пять автомобилей, в том числе пусковая установка зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Видеосъемку последствий аварии разместили в одной из соцсетей.

В Тюмени в массовом ДТП пострадали трое детей и беременная женщина

ДТП произошло с участием "КАМАЗа", двух легковых автомобилей, микроавтобуса военной автоинспекции и пусковой установки С-400. Как сообщает ТАСС, в пресс-службе подмосковного ГУ МВД России подтвердили информацию о ДТП.

"Около 08:00 мск на 42-м км Можайского шоссе произошло ДТП с участием военного грузовика и трех легковых автомобилей", - сказали в главке. По предварительной версии, причиной столкновения стало несоблюдение дистанции одним из водителей. Пострадавших в результате аварии нет.

С-400 - российская зенитная ракетная система средней и большой дальности. Система способна поражать воздушные цели на дальностях до 250 км и нестратегические баллистические ракеты на дальностях до 60 км.

В комплекс С-400 входят средства управления, пункт боевого управления, РЛК обнаружения до 12 пусковых установок с четырьмя ракетами в транспортно-пусковых контейнерах.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Си Цзиньпин объявил о победе над нищетой в Китае
За сутки в России подтверждено 11 198 случаев COVID-19 в 85 регионах
Названы возможные сроки отмены антиковидных ограничений в Москве
Кабмин: Обратный акциз привлечет в нефтепереработку 1 трлн инвестиций
Пушков объяснил, почему Запад не может отказаться от санкций против РФ
В Роскачестве рассказали о новой схеме "развода" по телефону
Под Петербургом должница оставила кредиторам четырехметрового питона