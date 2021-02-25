Видео: Комплекс С-400 "Триумф" попал в массовое ДТП в Подмосковье

В Подмосковье на Можайском шоссе столкнулись пять автомобилей, в том числе пусковая установка зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Видеосъемку последствий аварии разместили в одной из соцсетей.

ДТП произошло с участием "КАМАЗа", двух легковых автомобилей, микроавтобуса военной автоинспекции и пусковой установки С-400. Как сообщает ТАСС, в пресс-службе подмосковного ГУ МВД России подтвердили информацию о ДТП.

"Около 08:00 мск на 42-м км Можайского шоссе произошло ДТП с участием военного грузовика и трех легковых автомобилей", - сказали в главке. По предварительной версии, причиной столкновения стало несоблюдение дистанции одним из водителей. Пострадавших в результате аварии нет.

С-400 - российская зенитная ракетная система средней и большой дальности. Система способна поражать воздушные цели на дальностях до 250 км и нестратегические баллистические ракеты на дальностях до 60 км.

В комплекс С-400 входят средства управления, пункт боевого управления, РЛК обнаружения до 12 пусковых установок с четырьмя ракетами в транспортно-пусковых контейнерах.